Collegamenti marittimi per Capri. Ecco l’esito della riunione con la Regione Campania

Oggi 24 luglio 2019 si è tenuto un incontro in Regione sul tema dei collegamenti marittimi alla presenza del delegato regionale ai trasporti on. le Luca Cascone, dell’on. le Mario Casillo, della dirigente UOD trasporto marittimo e demanio marittimo Lorella Iasuozzo con l’assessore al Comune di Capri delegata ai collegamenti marittimi Paola Mazzina, il Sindaco di Anacapri Alessandro Scoppa e in rappresentanza delle associazioni di categoria, per Capriexcellence Riccardo Esposito, Per Ascom Capri Luciano Bersani, per Federalberghi Isola di Capri Sergio Gargiulo.

L’incontro è nato dall’esigenza delle due comunità di Capri ed Anacapri di esporre alle rappresentanze regionali, le condizioni di grave disagio derivanti dai disservizi riscontrati da anni ormai nel settore dei collegamenti marittimi con l’Isola di Capri con gravi ripercussioni sulla sicurezza e l’ordine pubblico del territorio isolano. Nello specifico, si è ritenuto non più procrastinabile la richiesta di addivenire all’avvio di un tavolo tecnico permanente con la presenza di tutti i soggetti istituzionali ed imprenditoriali interessati che veda i rappresentanti dei due Comuni direttamente coinvolti in scelte strategiche per l’economia dell’intera Isola. Dopo ampio e costruttivo confronto, i rappresentanti della Regione hanno raccolto l’appello delle due collettività dichiarandosi disponibili: 1) a riferire, in occasione dell’incontro, già programmato per domani 25 luglio tra Regione, Capitaneria ed armamento, il coinvolgimento a partire già dai prossimi giorni, delle due amministrazioni di Capri ed Anacapri in maniera stabile in tutte le decisioni riguardanti la programmazione del piano accosti e tutte le problematiche ad essa connesse; 2) a rappresentare, già nell’incontro di domani, le istanze e le richiesta esposte dalle due Amministrazioni, ponendo in rilievo l’importanza di assicurare una corretta applicazione dell’ord.99/99 e dei successivi protocolli di intesa sottoscritti dagli armamenti e dai rappresentanti dell’Isola; 3) a riaffermare il ruolo di controllo e autorizzazione della Regione in materia di accosti occasionali garantendo la natura assolutamente straordinaria di tali corse.