Circumvesuviana – EAV e Regione Campania continuano a prendere in giro? Incontro fantasma a Napoli quello per il quale erano andati, invitati, Massimo Coppola , assessore di Sorrento, e Peppe Gargiulo, assessore di Sant’Agnello. Insomma sono andati a un incontro che poi era stato annullato, ma loro non sono stati avvisati. La ricostruzione la ha fatta l’ ABBAC con Sergio Fedele ” Siamo stati convocati con i 6 sindaci dei comuni della penisola sorrentina dalla Regione Campania per affrontare la grandissima problematica dei trasporti in penisola sorrentina ed in particolare sulla crisi del servizio Eav. Avevamo esclamato: “finalmente”!

Chi segue Abbac Penisola Sorrentina sa che da oltre 10 mesi chiediamo sistematicamente e pubblicamente al presidente della Regione De Luca di convocare il Tavolo permanente per la accessibilità e il trasporto in Penisola Sorrentina con la partecipazione dei 6 sindaci, di Federalberghi, di Abbac e delle principali associazioni civiche.

Solo partendo da tale proposta di metodo si possono analizzare, valutare, mettere in campo e monitorare iniziative di breve, medio, lungo periodo definendo le relative priorita.

Due le precondizioni: La continuità e la compattezza dei sindaci.

Bene. Speravamo che potesse essere la partenza per questa iniziativa di metodo. Con ottimismo siamo partiti direzione Santa Lucia, sede regionale.

Ma durante il percorso, la doccia fredda. Arriva il messaggio che la riunione era annullata perché alcuni sindaci non avrebbero potuto essere presenti.

Disintegrate in un secondo le 2 precondizioni: La continuità e la coesione tra i sindaci.

La disorganizzazione ha raggiunto il top perché in mattinata siamo venuti a sapere che l’assessore Coppola di Sorrento e il vice sindaco Gargiulo di Sant’Agnello non erano stati informati dell’annullamento e si sono presentati lo stesso senza trovare più nessuno.

E noi, come una pallina inpazzita, continuiamo a rimbalzare contro i muri di gomma istituzionali mentre i residenti sono dannati nei vagoni infernali della Circumvesuviana, mentre i turisti sconcertati rilasciano recensioni terribili per le loro vacanze, mentre l’unica speranza per tutti noi rimane il teletrasporto.”

Ma cosa sta succedendo? intanto De Gregorio continua a fare post e promesse, come accusano Forza Italia con Armando Cesaro e il Movimento Cinque Stelle , Ciarambino, Toninelli attatta De Luca che replica, qualcuno pensa che sia in atto un tentativo di privatizzazione per questo cercano di aumentare i disagi, intanto si è nell’incertezza continua , anche per Pompei, come ha riportato il Fatto Quotidiano, una facile visita, diventa un’impresa. Dire da terzo mondo non è un’esagerazione a questo punto…