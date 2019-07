Charlotte Casiraghi a Capri, Hugh Grant a Positano e Ravello. Da Adolfo e Lo Scoglio i Vip La Campania meta internazionale per i grandi personaggi, non solo Ulysse, che non aveva mr Facebook Zuckeberg a bordo, ma un miliardario indo-americano, Vacanze in crociera su super lussuosi yacht nei golfi di Napoli e Salerno. È il trend dei turisti privilegiati del terzo millennio. Niente più lunghi soggiorni nelle suite di hotel pluristellati, ma rilassanti traversate tra Capri e le straordinarie location della costiera amalfitana fra la Costa di Sorrento e di Amalfi , li puoi trovare via mare o nei ristoranti dei Vip, che amano la semplicità e la naturalezza, come Da Adolfo a Laurito, dove si mangia su tavoli poggiati sui sassi della spiaggia in riva a mare, ieri scenario della festa di compleanno del console Pakistano in Germania, per cui i Lucibello fanno da transfert con una linea oramai dedicati per i fortunati che hanno prenotato almeno un anno prima, o lo spettacolare Scoglio di Tommaso a Nerano, dove i Vip arrivano tutti i giorni e a volte si incontrano come in un set di Hollywood. Dunque il triangolo d’oro del mare, Positano, Capri , Nerano, ma non stanno a guardare Amalfi e Ravello, la Città della Musica col suo fascino ammaliante.

Charlotte Casiraghi, la principessa di Monaco, a bordo al Pacha III sta trascorrendo la luna di miele, la bella trentaduenne si è sposata il 29 giugno con Dimitri Rassam produttore cinematografico francese trentasettenne. Insieme a mamma e papà, a bordo, anche i figli dei due sposi, Darya Rassam di otto anni nata dal matrimonio di Dimitri con la prima moglie, il piccolo Raphaël Elmaleh di 5 anni nato dal matrimonio di Charlotte con l’attore Gad Elmaleh e il piccolissimo Balthazar Rassam di sette mesi figlio di Charlotte e Dimitri. Tutti in barca e solo qualche tappa a Marina del Cantone per mangiare da Tommaso allo Scoglio, dove la famiglia Casiraghi è di casa e prima di rientrare a bordo le figlie di Tommaso, Antonia e Margherita, hanno omaggiato la famiglia con un cestino di fichi del loro orto. La scorsa notte il Pacha III ha levato l’ancora per far rotta verso la Croazia.

Continua la vacanza tra Positano, Ravello, Amalfi e Capri di Hugh Grant, il bel 59enne del grande schermo, che si è concesso solo un blitz a Capri a bordo un potente yacht e senza salire in piazzetta ha passeggiato nel borgo marinaro di Marina Grande. Poi il rientro a Positano, dove soggiorna con la moglie Anna Eberstein, dividendo la giornata con tappe a Ravello e Minori, lunch anche per lui da Tommaso allo Scoglio dove gli è stata regalata una coppia di piatti in ceramica finemente lavorati da un artigiano locale. Ed anche un’altra coppia famosa del cinema, Michael Douglas e Catherine Zeta Jones, ha circumnavigato con il loro super yacht Faith tra la costiera e Capri. Sono scesi a Capri solo per il party di compleanno del miliardario Lawrence Stroll, uno dei boss della Formula 1 e proprietario della Racing Point.