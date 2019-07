Cetara , il sindaco Della Monica “Mai aiutato familiari, Flag fra i più virtuosi della Campania”

Cetara, Costiera amalfitana . Il sindaco Della Monica “Mai aiutato familiari, Flag fra i più virtuosi della Campania” . Fortunato Della Monica, Sindaco di Cetara nonché presidente della Flag Approdo di Ulisse, il gruppo d’azione locale nel settore pesca che opera nei comuni costieri del territorio dei Monti Lattari, della Penisola Sorrentino–Amalfitana, dell’Isola di Capri e dell’Area Marina Protetta Punta Campanella rileva come totalmente infondati i rilievi fatti da articoli apparsi sul web

“Il nostro è stato un lavoro virtuoso , uno dei Flag che ha portato maggiormente risultati”, ci spiega Della Monica.

«Grazie all’impegno e alla collaborazione con la Regione stiamo lavorando da tempo per rilanciare le nostre specialità – ha spiegato in sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica – il primo passo è stato quello di costituire sei Flag, con 22 comuni dalla Costiera Amalfitana, a quella Sorrentina, compresa l’isola di Capri e 29 partner privati. Abbiamo pubblicato i primi bandi a dicembre con ben 750mila euro destinati ai pescatori, di questi quasi la metà già assegnati. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere i nostri prodotti ed è per questo che abbiamo creato una rete con tutti gli altri Flag per dare risposte concrete ai pescatori».

«Il nostro impegno non finisce qui – ha ricordato il primo cittadino di Cetara presidente della Flag Approdo di Ulisse – lavoriamo da tempo per il riconoscimento della colatura di alici di Cetara, abbiamo già ottenuto il via da Ministero e dalla Regione, ora è tutto nelle mani della Commissione europea, ma siamo fiduciosi che arrivi l’approvazione molto presto».