Borsellino, il film. I 57 giorni dalla morte di Falcone alla sua . Lorenza Indovina interpreta Agnese Piraino Leto, la moglie del giudice in “Paolo Borsellino – I 57 giorni”. “Agnese Borsellino è stata un’esperienza straordinaria. Non mi sentivo degna di un capito così importante. Credo che sia una donna starodianria e impossibile da duplicare. È stato impegnativo perché si racconta una storia importante della storia del nostra Paese, sono fatti realmente accaduti”, ha detto l’attrice ai microfoni della Rai. E ha aggiunto: “Sentivo la responsabilità di raccontare attraverso Agnese Borsellino tutti le donne che hanno scelto di vivere accanto ai loro uomini e che hanno scelto di rischiare la loro vita per il loro paese”. Per quanto riguarda il suo partner sul set ha detto: “Luca Zingaretti è un attore e un uomo straordinario che mi ha aiutato a fare questo viaggio in maniera quasi paterna. È stato un sogno lavorare con lui”.

Luca Zingaretti veste i panni di Paolo Borsellino nel film Paolo Borsellino, i 57 giorni. In un’intervista datata rilasciata a Repubblica.it, l’attore racconta tutte le emozioni nell’interpretare il magistrato. Queste le sue sensazioni: “E’ vero che interpretare un personaggio significa farsi invadere dal suo mondo e dai suoi pensieri. Così ho scoperto una persona unica, come ce ne sono poche. Un uomo di grande umanità da guardare con rispetto, che genera sentimenti di grande conforto. Io ho solo cercato di restituire la fragilità di quei giorni, perché un eroe non è tale se non prova paura e cerca di vincerla”. La pellicola, diretta da Alberto Negrin, ricostruisce i 57 giorni che separano la morte di Giovanni Falcone (23 maggio 1992) da quella di Paolo Borsellino (19 luglio 1992). Ricordo sempre ricco di emozioni quello dei due magistrati.

. Il video del giovane neomelodico catanese di 19 anni, Leonardo Zappalà, ha aperto l’incontro. Ricordiamo che Zappalà, durante la trasmissione Reality su RaiDue, affermò che la morte di Falcone e Borsellino poteva essere considerata fisiologica per il tipo di lavoro fatto. Dichiarazioni che scatenarono molte polemiche. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Paolo Borsellino – I 57 giorni: “La domanda è perché”

“La domanda non è chi ma perché”, con queste parole il promo pubblicato poco fa sulla pagina Twitter di Rai1, Luca Zingaretti lancia la questione sulla morte di Giovanni Falcone. Toccherà al volto del commissario Montalbano vestire i panni di Paolo Borsellino nel film Paolo Borsellino – I 57 giorni che racconterà proprio i due mesi che hanno preceduto la sua morte e che ha passato proprio cercando la verità su quello che è successo. Il promo mostra il pentito che gli racconterà molti dettagli sui collegamenti tra la mafia e l’attentato ma anche con alcune istituzioni e politici ma sarà allora che anche per Borsellino non ci sarà molto da fare: “Ci sono uomini che lavorano nello Stato ma non dalla vostra parte”. Il giudice era convinto di essere molto vicino nella scoperta della verità ma qualcuno glielo impedirà. Da allora sono ormai passati 27 anni ma quello che è successo al giudice non lo ha dimenticato nessuno.

Paolo Borsellino – I 57 giorni: il cast del film

Questa sera, venerdì 19 luglio, in occasione del 27esimo anniversario della strage di via D’Amelio su Rai 1 va in onda ilm film “Paolo Borsellino – I 57 giorni”. La pellicola, diretta da Alberto Negrin, ricostruisce i 57 giorni che separano la morte di Giovanni Falcone (23 maggio 1992) da quella di Paolo Borsellino (19 luglio 1992). Luca Zingaretti interpreta Paolo Borsellino, Lorenza Indovina è Agnese Piraino Leto, moglie del giudice. I tre figli Manfredi, Fiammetta e Lucia sono rispettivamente interpretati da Davide Giordano, Claudia Gaffuri e Marilù Pipitone. Aurora Quattrocchi è Maria Pia Lepanto, la madre di Paolo Borsellino, mentre Enrico Ianniello ha il ruolo del giudice Antonio Ingroia.

Paolo Borsellino – I 57 giorni, la trama del film

23 maggio 1992. Paolo Borsellino è dal barbiere. Aspetta il suo amico Giovanni Falcone, che torna a Palermo da Roma per qualche giorno. I due si vedranno a pranzo, per festeggiare la nomina di Giovanni alla “Superprocura”. Invece Borsellino viene raggiunto dalla notizia dell’attentato di Capaci, in cui Falcone, la moglie Francesca Morvillo e la loro scorta hanno perso la vita. Borsellino comprende di essere destinato alla stessa sorte e inizia una corsa contro il tempo alla ricerca della verità, partendo dalle indagini di Falcone. I 57 giorni, dal 23 maggio al 19 luglio, sono anche occasione per il giudice di fare i conti con la propria vita e con i suoi affetti.