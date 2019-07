Amalfi e la Costiera soffocate dal traffico senza ordinanza. Minutolo “Fate schifo tutti”

Amalfi. Non le manda a dire Alfonso Minutolo attivista pentastellato e sensibile alle problematice sociali sul territorio molto attivo sui social network. L’ordinanza “Mark Caltagirone”, come la abbiamo chiamata noi di Positanonews, che non abbiamo mai creduto a questa presa in giro da parte delle istituzioni nei confronti dei 9.500 firmatari della petizione contro i grandi bus in Costiera amalfitana. Una petizione che parlava di vietare l’accesso ai grandi autobus e di non dare deroghe al senso unico sulla S.S. 163 e il no ai TPL autorizzati dalla Regione Campania. Invece il Prefetto fa un’ordinanza rebus, con finestre da Positano verso Piano di Sorrento, poi altre due fra Maiori – Ravello – Atrani e Amalfi, la possibilità via Agerola di uscirsene da queste finestre o verso Vietri sul mare. Poi le targhe alterne spuntate dal nulla. Infatti le associazioni hanno chiesto categoricamente il no ai grandi bus turistici in primis, che in costiera si incastrano un giorno si e uno no, cosa evidente anche ad un bambino, ma non alle autorità e alle istituzioni. Quale occasione più ghiotta da parte dei comuni di dividersi ? Ma il Prefetto ascolta i cittadini o un gruppo di società che ci mettono in ginocchio? Non basta limitare la circolazione ai bus? Se non bastasse dopo si fanno altri provvedimenti, targhe alterne come ultima ratio, maggiori controlli per i divieti di sosta da Praiano per Furore e Conca dei Marini, per esempio, insomma che ne parliamo a fare? Minutolo in un video sul suo profilo facebook si sfoga “Fate schifo tutti” . Quello che sconcerta è la mancanza di comunicazione, tipo scusateci abbiamo scherzato l’ordinanza non si fa…