NAPOLI, 14 GIU – Sono in aumento i turisti in Campania che, nel 2018, hanno raggiunto una spesa di 2,3 miliardi. E’ uno dei dati contenuto nel Rapporto sull’economia della Campania della Banca d’Italia, presentato oggi a Napoli.

Nel capoluogo partenopeo, la variazione percentuale, con tendenza positiva, del numero di turisti che hanno raggiunto la Campania, tra il 2017 e il 2018, è del 16,2% sui voli nazionali, 15,65% per i voli internazionali.

Buoni i dati relativi al pernottamento dei turisti internazionali: la Campania segna un aumento dell’8,8%. Nel complesso, in Campania, è stata registrata una variazione positiva del 58,5% sul totale dei visitatori e del 104,8% degli introiti lordi. Le mete turistiche più ambite Ravello Positano Amalfi Sorrento.

La maggior parte dei turisti ha uno scopo culturale. Non solo Pompei, ma anche la Reggia di Caserta, Ercolano, Paestum, Capodimonte, i Campi Flegrei, il Mann. (ANSA).