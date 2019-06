Tommasetti resta in campo. Dopo la mancata elezione al parlamento europeo, nonostante la buona performance elettorale (è il primo campano non eletto a Bruxelles e il secondo non eletto nella circoscrizione meridionale), il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno non ha alcuna intenzione di lasciare il mondo della politica. Tutt’altro. È sua intenzione rimanere nella Lega per portare avanti il progetto politico di Matteo Salvini. Ad annunciarlo è lui stesso attraverso una lettera indirizzata ai suoi elettori.

LA LETTERA«Lo straordinario risultato ottenuto alle recenti elezioni europee mi spinge a rimanere in campo per i giovani e i professionisti della nostra terra che aspirano ad avere un futuro diverso. Ora – ribadisce Tommasetti – l’ obiettivo è restare come prima, anzi, più di prima, al servizio della Lega e di migliaia di cittadini che hanno scritto il mio nome nelle urne». E ricorda: «Nonostante fosse la mia prima esperienza da candidato politico, ho ricevuto 26.026 preferenze nella circoscrizione Sud. Ma è nella mia Campania – sottolinea – che ho registrato il maggior numero di consensi, con 22.228 preferenze. Un dato elettorale davvero incredibile, frutto di un lavoro di giovani che, come me, vogliono costruire una Campania e un’Italia migliore». Dunque, si va avanti con «la consapevolezza di avere al mio fianco tanti giovani che, finora, guardavano la politica dall’esterno poiché, quest’ultima, è stata troppo spesso distratta e lontana dai loro problemi». E annuncia i temi da cui intende ripartire: «In primis quello legato alla disoccupazione con 192 mila laureati che, in dieci anni, sono andati via dalle regioni meridionali; ben 54 mila dalla sola Campania. Per loro bisogna progettare una serie di opportunità di lavoro vero e non corsi di formazione spacciati, con cinismo politico, per occupazione. E, per farlo, occorre valorizzare ed incentivare quel mondo che, attraverso la mia discesa in campo, ho voluto con forza rappresentare: il mondo delle imprese, delle professioni e del lavoro che, negli ultimi anni, è rimasto inascoltato dai politici locali. Un mondo con il quale, nel corso della mia esperienza alla guida dell’Ateneo, mi sono interfacciato portando avanti idee e progetti che sono diventati realtà». Non passa inosservato il riferimento, più volte ripetuto, del Rettore alla Campania. Il suo nome, infatti, è uno dei più accreditati, in casa Lega, per la futura candidatura alla presidenza della Regione. A confermalo, nei giorni scorsi, lo stesso Salvini nel corso di una cena a Napoli. D’altronde la sua figura è esterna alle fazioni che si stanno contendendo la leadership del partito regionale. Da un lato c’è l’area politica che fa capo alla sottosegretaria Pina Castiello, che ha sostenuto l’elezione della neo deputata europea Lucia Vuolo; mentre dall’altro c’è quella dei fedelissimi (con il segretario salernitano Mariano Falcone) del deputato e coordinatore regionale Gianluca Cantalamessa che ha supportato Valentino Grant (eletto) e Sabrina Sapignoli (non eletta). Falcone, su Fb, difende l’operato di Cantalamessa: «I dati della Lega parlano chiaro. Quando si vince bisogna riconoscerlo». Ma la Vuolo, di rimessa, dà l’avviso di sfratto proprio al deputato: «È Pina Castiello la regina delle preferenze in regione». La resa dei conti arriverà subito dopo i ballottaggi.