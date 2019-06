San Vito Giovani. Positano si prepara per la festa del Santo Patrono in attesa dell’arrivo di un parroco che manca da un anno. La Chiesa Nuova sempre in prima fila con l’associazione omonima quando si tratta di organizzare. Quest’anno per il Santo Patrono si vorrebbero organizzare varie iniziative, fra cui una processione itinerante di San Vito, la statua con la reliquia dovrebbe scendere da Nocelle e poi proseguire per i vari quartieri vino alla spiaggia. Un pò un omaggio alla toponomastica “Nova celle” , Via Pestella, tutti riferimenti a una storia che parte da lontano, dalle invasioni saracene e dalle fughe dalle coste a Sud della Campania e di Salerno…

Un patrono che viene da lontano, da Paestum Capaccio, dal Sele, dal Cilento, per chi conosce la storia della nostra perla della Costiera amalfitana, poi da qui si è spostato verso Massa Lubrense, dove una piccola comunità lo festeggia una settimana dopo, storie raccolte da Positanonews in questi anni. Ora si cerca di organizzare delle iniziative in attesa che a Positano arrivi un parroco, dopo il momento di pausa di don Nello Russo a fine agosto scorso, con un ritorno che ci sarebbe dovuto essere dopo un anno, come comunicato dal Vescovo di Cava de Tirreni – Amalfi, quindi a breve, abbiamo l’amministrazione di don Giulio Caldiero, che compie proprio in questi giorni 76 anni e 50 di sacerdozio, è un miracolo che riesca ancora reggere dopo un’operazione al fegato a Londra , insomma una chiesa in grande difficoltà che ha bisogno immediato di un parroco, lo stesso si può dire con Montepertuso , con don Raffele Celentano , uomo buono e studioso , che , anche se ci mette l’anima, è in grosse difficoltà, a Nocelle le messe le dice il parroco di Furore la domenica, quando qualcuno va a prenderlo.