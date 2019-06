Praiano. Il Vice Presidente dell’UEFA Michele Uva si è rilassato durante il fine settimana presso l’Hotel Tritone

Praiano. Michele Uva, Vice Presidente dell’UEFA, ha trascorso il fine settimana nella città della costiera amalfitana ospite dell’Hotel Tritone. Il modo migliore per rilassarsi nel mezzo dei suoi tanti impegni internazionali. Dopo la piacevole vacanza Uva oggi ha lasciato la costiera per raggiungere Reggio Emilia dove rappresenterà l’UEFA all’inaugurazione del Campionato Europeo under 21. Ricordiamo che Michele Uva è stato in assoluto colui che ha voluto il Calcio Femminile assegnato alla FIGC ed i risultati si vedono eccome. Ma prima di lasciare Praiano Uva ha voluto scattare una foto insieme all’imprenditore alberghiero Salvatore Gagliano, proprietario dell’Hotel Tritone ed ex presidente regionale della Figc Campania.