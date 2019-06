Positano . Sakai Fumiko e Tanina Vanacore , donne regine in cucina

Positano, Costiera amalfitana. Non sempre abbiamo tempo per scorrere i social network, in particolare facebook, spesso nelle redazioni dei giornali, e così avviene per Positanonews, sono altri addetti a fare il cosìdetto “web searching”, ma è capitata per caso questa foto di qualche giorno fa che ritrae due donne straordinarie che hanno con Positano un grande rapporto.

Intanto Sakai Fumiko la ho conosciuta, ed apprezzata, a “Casa Mele” e da li continua a fare strada, una donna che ha il Giappone e il Sud dell’Italia nel sangue, la Campania in particolare. Ora si trova al Bikini a Vico Equense che con lei ha fatto sicuramente un salto di qualità. Bravissima, quanto simpatica e semplice. Creativa senza ostentazione , un’artigiana-artista della cucina, con tutti i crismi per arrivare alla stella Michelin.

La nostra Tanina Vanacore è geniale e creativa, tutto quello che tocca fa diventare oro. Dalle cucine dei grandi alberghi, alla pasticceria francese, all’amore per tutto ciò che è natura ed ambiente, sensibile alle problematiche del paese, contro il traffico, contro il disordine, contro la sporcizia, per la qualità del turismo e della vita. Una “pasionaria” civile con la sua battaglia per il paese “plastic free” che porta in cucina. Fra le ultime creature l’elegante “Next 2” , che ora gestiscono con bravura i figli, ai quali ha trasmesso i principi sani del lavoro e della passione per la qualità, e da qualche anno un luogo che è un “must” per chi vuole mangiar sano. Sua l’idea del primo locale adatto a chi ama mangiar sano e naturale, per i vegetariani, vegani, celiaci , un posto “trendy” ma anche molto avanti come “Casa e Bottega”.

Insomma due donne “regine” della cucina che ci ha fatto piacere mettere insieme e se non ci pensa la Michelin per Positanonews sono già super stellate nella vita e in cucina..