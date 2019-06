Positano-Agerola. Paura sul Sentiero degli Dei, 80enne si perde durante la notte e si addormenta. Ritrovato disidratato ma in buone condizioni

La scorsa notte un 80enne della zona si è perso mentre percorreva il Sentiero degli Dei. Lo smarrimento è avvenuto sul versante di Agerola, per la precisione in località “Li Cannati”. L’anziano probabilmente con il calar del sole deve aver perso l’orientamento e non è più riuscito a trovare la strada per proseguire il cammino. Segnalata la scomparsa si sono immediatamente attivate le ricerche condotte dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania e con la presenza di un medico. Per fortuna l’uomo è stato ritrovato dopo poco. L’anziano si era addormentato, forse in attesa del nuovo giorno per riprendere il cammino con la speranza di riuscire ad orientarsi più facilmente. Le sue condizioni sono risultate buone anche se disidratato per le tante ore trascorse senza acqua. I soccorritori lo hanno aiutato a raggiungere l’ingresso del sentiero dove c’erano ad attenderlo i sanitari del 118 di Agerola che lo hanno sottoposto ad un controllo per accertare il suo stato di salute. Alla fine per l’80enne solo tanta paura ma nessuna conseguenza.