Positano . 76 anni per don Giulio Caldiero con un trapianto alle spalle, sprone per la donazione degli organi per la Chiesa

Positano, Costiera amalfitana. 76 anni per don Giulio Caldiero che oggi fa il compleanno. Reggente della parrocchia Santa Maria Assunta, dopo l’anno di sospensione del parroco don Nello Russo da settembre, è stato parroco di Minori, Montepertuso e Positano , prima del trapianto di fegato, per il quale ha dovuto attendere anni e si è dovuto recare a Londra in Inghilterra.

Abbiamo trovato qualche tempo fa l’avvocato Candeloro Arpaia che si sta impegnando per le donazioni d’organi che ci riferiva come in Costa d’ Amalfi , ma anche in Campania e in Italia, non c’è molta sensibilità in questo senso. Mancano ancora i registri AIDO nei comuni e anche nella Chiesa si fa poco a spronare i fedeli a donare gli organi, molti sono ancora convinti che bisogna lasciare il corpo integro, non sapendo che è l’anima quello che conta.

Donando gli organi si salvano molte vite umane, come il nostro don Giulio. All’avvocato Arpaia abbiamo promesso che ne parlavamo. Che questa bella esperienza positiva possa servire molti al generoso dono dei propri organi, un modo concreto di amore per il prossimo e per chi soffre. Con gli auguri a don Giulio, gli auguri a che molti si sensibilizzino e risveglino le coscienze.