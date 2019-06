Piano di Sorrento , la Chiesa di Santa Teresa rischia di chiudere. Parte la petizione

Una petizione al Vescovo di Castellammare di Stabia, di Napoli per la Campania e al Papa Francesco a Roma da parte dei carottesi. Piano di Sorrento non vuole far chiudere la Chiesa si Santa Teresa ( qua il video ):

“E’ partita una petizione – ci dice Gianni Iaccarino -, vogliamo far si che questa Chiesa, che è un gioiello straordinario, non chiuda!” .

Purtroppo la mancanza di vocazioni e suore è un problema da questo punto di vista. I cittadini si sono mobilitati e noi di Positanonews invitiamo a firmare la petizione.

Il problema è che la casa generale dei Carmelitani dice che sono troppo pochi e vogliono mandarli via. In pratica sono rimasti solo padre Vincenzo e padre Andrea.

Dell’istituto che ospita il Nino Bixio, i Carmelitani dicono a loro volta “Noi siamo autosufficienti, perché chiuderci? Alla fine non chiediamo tanto.”

I fedeli si sono mobilitati. L’invito di Gianni Iaccarino a Positanonews è quello di divulgare questa petizione che accogliamo con piacere a cui diamo forza. Aiutiamo i Carmelitani.