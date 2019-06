Pagani . I Cinque Stelle potrebbero dare una mano a Gambino per farlo diventare sindaco ufficialmente hanno sostenuto di non voler partecipare a questo ballottaggio, sanno benissimo che il loro ingresso in consiglio con Santino Desiderio è legato alla vittoria di Gambino. Solo

con il successo del consigliere regionale i pentastellati avranno un rappresentante in aula, e sembra che senza fare campagna elettorale il gruppo più stretto dei grillini avrebbe già dato indicazione a parenti ed amici di andare a votare Gambino. In sintesi 500 persone che potrebbero fare la differenza al ballottaggio. Molti candidati grillini, infatti, provengono da famiglie storiche di centrodestra che adesso potrebbero far pesare la propria appartenenza politica e partitica. Inoltre il gruppo di Desiderio è consapevole che fare opposizioni con Gambino al Comune potrebbe accrescere ulteriormente il proprio peso politico in città. In vista del ballottaggio c’è tensione in queste ore anche in casa Lega in sostegno di Gambino. Il gruppo della neo europarlamentare, Lucia Vuolo, è stato ridimensionato nel voto amministrativo paganese. Infatti, il fratello della deputata, Massimo, è stato lasciato da solo conquistando poco più di 80 voti. Il gruppo del portavoce Luigi Amendola e Pasquale Ultimo dopo aver preso impegni con il giovane Vuolo hanno deciso di virare su Pietro Sessa, schierandosi apertamente con il gruppo salernitano della Lega che non aveva gradito la scelta del sottosegretario Pina Castiello di spingere per la nomination concretizzatasi con l’elezione di Lucia Vuolo. La Lega paganese ha quindi deciso di “scaricare” il fratello della neo deputata ritenendolo per il futuro una possibile figura ingombrante in caso di vittoria di Gambino. Infatti, al momento a Pagani due sono i gruppi che orbitano attorno alla Lega: quello di Sessa e quello dell’altro consigliere Vincenzo Violante. Prosegue intanto l’opera di recupero del candidato sindaco, Salvatore Bottone, che starebbe tentando soprattutto in periferia di recuperare il suo divario da Gambino evidenziatosi al primo turno. Il sindaco uscente avrebbe compreso gli errori commessi in zona periferica di fissare degli incontri con i residenti e tentare di recuperare a pochi giorni dal secondo turno. Sul fronte appuntamenti, intanto, il prossimo tre giugno Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, dopo Scafati, sarà in città per sostenere Gambino. Per Bottone, invece, si starebbe organizzando una grande manifestazione finale forse con un big della politica nazionale