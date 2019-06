Napoli. Ordine dei Giornalisti Campania. Presentato il Procida Film Festival.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – PROCIDA FILM FESTIVAL AL VIA: ECCO IL PROGRAMMA.

E’ stata presentata la settima edizione del Procida Film Festival, rassegna cinematografica, riconosciuta a livello internazionale, nella sede dell’Ordine dei Giornalisti Campania.

Tanti i media accorsi per documentarsi sul programma della quattro giorni di cinema, mare, memoria, cultura e moda.

S’inizierà col tema “Sport e Cinema”, la serata sarà presentata da Gianfranco Coppola, Massimo Sparnelli e Fiorenza D’Antonio, seconda classificata a Miss Italia.

Tra gli ospiti spicca il nome di Patrizio Oliva, campione olimpionico di pugilato. Altro campione, ma stavolta cinematografico, Massimo Troisi, di cui, day by day, saranno proiettati corti, inediti o meno, e raccontati storia cinematografica e molti aneddoti della vita privata dell’indimenticato attore.

Anna Pavignano e Renato Scarpa, tra gli altri, racconteranno di lui da più punti di vista e argomenteranno su Procida, 25 anni dopo “Il Postino”.

Sono state presentate ben 280 pellicole di 16 Paesi diversi, di cui ne sono state selezionate 30, suddivise in 4 categorie: cartoon, cortometraggi dedicati al mare, cinema e donna, giovani e accademie.

Lavori cinematografici dalla Francia agli Stati Uniti, passando per Spagna, Iran, Repubblica Ceca ed Italia.

Produzioni davvero di assoluto valore, realizzate da autori che saranno presenti in quel di Procida.

PFF che rappresenta anche un’occasione di sviluppo per la bella isola, puntando il focus sia sul “movie tourism” che sul progetto “Procida Isola Europea della Cultura”, senza dimenticare l’approfondimento scientifico di ProcidaLab.

Di altrettanta fama e valore i giurati che avranno l’arduo compito di decretare i vincitori del Festival, i quali potranno godere di una settimana di vacanza gratis, a patto che producano documentari su Procida; la Giuria sarà formata da: Gerome Bourdezeau, Agi Berta, Alessandro Cecchi Paone, Antonio Fiore, Ilaria De Laurentiis, Silvia Moraes e Maurizio Vitiello.

Sul palco, a orchestrare magistralmente le serate, oltre ai suddetti presentatori, si alterneranno anche Francesco Bellofatto, direttore artistico del Festival, Anna Masecchia, Massimo Proietto e Noemi Cognigni.

Un’edizione del PFF in rete, vista la collaborazione con l’Osservatorio Cinematografico Vesuviano, tra gli altri.

Un cinema a portata di studenti, tenuto conto dei progetti avviati in compartecipazione con Federico II, Suor Orsola Benincasa, Accademia delle Belle Arti e scolari di Procida.

L’Hotel La Suite, la Chiesa di S. Giacomo e Marina di Procida, Lato Lingua, saranno gli scenari di un evento che si preannuncia ricco di emozioni, arte e personaggi di rilievo internazionale.

Procida è pronta per il Procida Film Festival, come lo avrebbe voluto l’indimenticato ideatore Fabrizio Borgogna.

Procida attende i “cinefili” e tutti coloro che amano un’isola mediterranea dall’indubbio fascino.