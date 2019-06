La “Turniata” di Ricigliano , l’antico rito per San Vito, piccolo comune al confine con la Basilicata, i festeggiamenti in onore di San Vito. Dal 6 giugno, infatti, si stanno tenendo, quotidianamente, le novene e le messe in onore di San Vito in attesa dell’evento del 15 giugno: la Turniata.

La Turniata di San Vito a Ricigliano è uno dei riti più antichi d’Italia risalente, addirittura, al periodo preistorico. Il 15 giugno di ogni anno, infatti, nel corso dei festeggiamenti in onore di San Vito Martire, protettore degli animali, poco dopo l’alba sfilano i greggi per le stradine del paese fino a raggiugere la cappella dedicata al Santo. Alle 11, quindi, i greggi ed i fedeli girano per tre volte (turnano) intorno alla cappella come auspicio di abbondanza. Una particolarità del rito è che se uno degli animali, durante la corsa, entra in chiesa, questo diviene di proprietà del Santo. Attesissimo, infine, anche il momento della Benedictio Sollemnis SuperAnimalia, cioè la Santa Benedizione degli Animali.