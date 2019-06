Grandissima emozione per i giovani atleti di Positano che sono impegnati al Palio dei Comuni, evento di apertura del Golden Gala Pietro Mennea. Sotto la cornice splendida dell’Olimpica di Roma, i ragazzi accompagnati da Nino di Leva e Fabio Fusco (in qualità di rappresentante Comunale) saranno protagonisti insieme ad altri 2500 ragazzi circa: saranno ben 191 le staffette di velocità 12×200 che intratterranno il pubblico presente. Si parla di 14 batterie, con inizio alle ore 13,45 e fine alle ore 17. Il primo round promuoverà la migliori nove squadre alla finalissima che scatterà alle 19.45, proprio a ridosso del programma clou del Golden Gala.

I ragazzi di Positano impegnati sono: Facundo Ferdinando, Giannelli Cristian, Fonseca Luisa, Di Leva Simona, Scala Nicolò, Palumbo Simone, Rianna Alessia, Parlato Mattia, Freitas Pedro, Staiano Marica, De Rosa Teresa e Longobardi Michele. Ognuno di questi dovrà correre i 200 metri. Onore agli allenatori che da tre mesi stanno addestrando i giovani atleti, ovvero Fabio Fusco stesso, Vito Attanasio e Giovanni Cuccaro.

Grandissima prestazione dei nostri ragazzi 59 in classifica generale migliorate venti posizioni e 7 secondi rispetto all’anno scorso e per quanto riguarda la nostra regione i ragazzi della perla della Costiera amalfitana sono i primi in Campania.

Grande prestazione dei nostri 12 campioni . La gara dedicata alla memoria di Michele barba