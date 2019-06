Furore più bella e pulita nei sentieri. Milo “Per il Fiordo a lavoro con Conca dei Marini”

Furore, Costiera amalfitana. Sentieri belli e puliti nella cittadina della Costa d’ Amalfi, le belle foto postate sui social network , fra cui il sentiero di Abu Tabela che arriva a San Lazzaro di Agerola. Risolto anche il problema dei rifiuti lungo la S.S. 163 Amalfitana verso Praiano, rimane la problematica del Fiordo ancora chiuso dopo il botta e risposta sull’audizione rinviata a Napoli dalla Regione Campania, fissata a pochi giorni dal voto, il sindaco Milo ha precisato il punto “Stiamo lavorando in sinergia col Comune di Conca dei Marini” , il problema in effetti nasce dall’ordinanza del Comune di Conca, una situazione paradossale questa dei confini, fatti storicamente dai rivi, che porta a difficoltà di gestione di luoghi di straordinari valori, vale per il Fiordo, dove gli interessi economici prevalenti sono di Furore, ma Conca determina la problematica della chiusura, senza la soluzione dal suo versante non è possibile aprire al momento, ma vale anche per la Praia, dove l’accesso della strada e spiaggia, sono di Furore, con la problematica che sia il parcheggio, a volte contestato, che il deposito dei pescatori, costruito da Praiano, sono in gestione a Furore che ha meno interessi economici in zona. Insomma situazioni incrociate che diventano più complicate per una cogestione delle emergenze fra comuni diversi.