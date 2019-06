Alta cucina, Italia e Francia si incontrano a Positano Gourmet

Italia e Francia s’incontrano a tavola per celebrare i sapori, amati in tutto il mondo, della cucina mediterranea. Tutto nella pittoresca cornice della Costiera Amalfitana, dove torna per il terzo anno consecutivo la rassegna «Positano Gourmet – A cena con le stelle», che ha ospitato chef di fama internazionale a La Serra, ristorante stellato Michelin dell’Hotel Le Agavi di Positano, guidato dal resident Luigi Tramontano. Quattro cene a quattro mani per omaggiate i piatti della cucina mediterranea, i suoi sapori e i suoi colori innaffiati da un bicchiere di vino selezionato dalla sommelier Nicoletta Gargiulo. L’edizione di quest’anno festeggia l’ingresso della struttura nel circuito Les Collectionneurs è stato inaugurato il 13 giugno da Umberto De Martino del Florian Maison di Bergamo, per poi proseguire con i francesi Theodor Falser dell’Engel Spa & Resort in Trentino (il 7 luglio) e Romain Barthe dell’Auberge de Clochemerle di Lione (13 settembre) e concludersi, il 10 ottobre, con Angelo Carannante del Caracol a Bacoli. Nel menù del primo appuntamento ha avuto molto successo la rivisitazione degli spaghetti con le vongole, dove viene utilizzata una pasta a forma di riso, cotta con l’acqua delle vongole, prezzemolo e aglio nero fermentato del Vietnam con note di liquirizia, clorofilla e pane croccante al peperoncino. E per dessert il fiore di ciliegio, un fiore passato nell’azoto liquido, con una mousse abbattuta, poi glassato al cioccolato bianco con uno gelato al zenzero, e arricchito da un crumble alla cannella e un gel di thè verde.

Di Giuliana Covella

[fonto: liberoquotidiano.it]