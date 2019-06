Agerola. Chiude definitivamente per irregolarità il centro di accoglienza di Pianillo, gli extracomunitari trasferiti in altre località del Sud Italia

Agerola. Il centro di accoglienza di Pianillo ha chiuso definitivamente e le decine di immigrati che erano ospitati nella struttura verranno trasferiti in varie località del Sud Italia, come Caserta e Napoli ma anche in Puglia. Potranno rimanere solo gli extracomunitari regolari in possesso di permesso di soggiorno e che abbiano trovato un’altra collocazione. La presenza del centro sul territorio cittadino ha da sempre diviso gli agerolesi fra coloro che erano a favore e quelli che, invece, erano contrari. Ma, alla fine, si era instaurata una pacifica convivenza tra i cittadini di Agerola e gli ospiti della struttura. La chiusura è stata disposta dall’ASL dopo aver riscontrato delle irregolarità. Non è la prima volta che al centro di accoglienza vengono contestate delle situazioni irregolari, basti ricordare che nel novembre 2017 dall’ASL di Napoli e dai Carabinieri furono rinvenuti dei cibi scaduti o mal conservati nella cucina della struttura che da diversi mesi, infatti, è stata chiusa ed il cibo per gli ospiti veniva fatto arrivare da mense esterne.