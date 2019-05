Vietri sul Mare. Vincenzo De Luca ha inaugurato questa mattina l’ascensore che collega la stazione con il centro cittadino

Vietri sul Mare. Inaugurato l’ascensore o vettore meccanico,il quale collegherà la stazione al centro urbano cittadino. Il presidente della regione Campania Vincenzo de Luca, insieme al sindaco uscente Francesco Benincasa ed all’assessore uscente ai lavori pubblici Angela Infante, sono stati i primi ad effettuare il viaggio inaugurale di un’opera che, pur tra tante polemiche, vede finalmente la luce. “Il Vettore Meccanico – dichiara una entusiasta Angela Infante – nasce da un’idea dell’urbanista vietrese Ovidio Gagliardo. All’indomani della vittoria dell’amministrazione Benincasa nel 2009, Ovidio Gagliardo con l’architetto Carmine Spirito, progettista e direttore dei lavori, danno forma ad un’opera che sarà definita, successivamente, strategica per la mobilità dei vietresi. Grazie alle capacità dell’architetto Katia Mascolini il progetto viene finanziato per € 1.800.000. Terminate tutte le procedure amministrative nel 2015 iniziano i lavori. Due anni ininterrotti, il tempo necessario per realizzare l’intera opera. Nel 2017 l’ascensore, il cui interno è decorato con maioliche in ceramica vietresi, viene terminato e consegnato all’amministrazione. Oggi finalmente sono state superate tutte le prove di collaudo e rilasciate le infinite autorizzazione all’esercizio. Finalmente oggi l’amministrazione Benincasa é orgogliosa di consegnare l’opera alla comunità vietrese. “Il vettore meccanico (in pratica 2 ascensori) – dichiara il sindaco uscente Francesco Benincasa – realizzato completamente in roccia, collegherà la Piazza Matteotti con la Stazione ferroviaria, colmando un dislivello di oltre 50 ml, è un’opera strategica con valenza comprensoriale, in quanto potrà essere utilizzata anche dai turisti che hanno come meta i paesi della Divina Costa Amalfitana. L’intervento serve ad incentivare l’uso delle linee ferroviarie. La prossima realizzazione del pontile nella Frazione Marina ed il vettore meccanico rientrano nella visione complessiva della creazione di sistemi alternativi di collegamento, anche per snellire il traffico veicolare. Sui lati dell’ingresso della galleria del vettore meccanico è prevista l’installazione di un’opera ceramica con l’indicazione di Vietri sul Mare e della Costiera Amalfitana contenente, tra l’altro, una freccia direzionale … tale freccia è stata lasciata alla visione pubblica in occasione dell’inaugurazione del vettore, ma è stata immediatamente coperta aspettando l’inaugurazione dell’opera nel suo complesso. Appare ovvio che, nell’ipotesi in cui qualche pezzo non piaccia, la valutazione sarà rimessa a tutta la cittadinanza. Mi sembra che ciò rappresenti l’applicazione del principio democratico in maniera sostanziale…”. Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca che tempo fa ipotizzò anche un progetto di un percorso pedonale che colleghi direttamente Via Ligea a Salerno e la città di Vietri sul Mare. Progetto mai completamente accantonato e che potrebbe essere nuovamente preso in considerazione come ribadito dallo stesso De Luca: “Si tratterebbe di una delle cose più affascinanti che si possano finanziare, sfruttando anche lo sbarco delle navi del Porto di Salerno si potrà portare con un percorso pedonale molto bello anche i crocieristi in Costiera Amalfitana”.