Sorrento e Vico Equense, controlli dei Nas. E Capri ? Controlli dei NAS di Napoli e dell’ASL di Castellammare di Stabia, competente per la Penisola Sorrentina. Sotto i riflettori i bagni, le normative sulla sicurezza, antincendio e altro ancora. Ma i problemi sono anche altri, la collocazione del reparto medicina ancora sopra e distante da quello di rianimazione, a volte la confusione fra malati che hanno malattie trasmissibili e altri, mancanza di personale. Si parla di facciata , però a volte i macchinari mancano e i servizi per la prevenzione dei tumori per le donne under 40 è un terno al lotto farsi prenotare una visita e un esame tempestivo, anche se in famiglia ci sono stati problemi. Ma poi Capri al Capilupi con problemi gravissimi agli onori della cronaca, ora in campagna elettorale, cosa si farà di concreto per un ospedale di quella che è la vetrina turistica d’eccellenza della Campania e d’ Italia?