Sorrento, parcheggi via San Renato: decisione rimessa al Tar del Lazio

Sarà il Tar del Lazio a decidere il da farsi riguardo la vicenda dei parcheggi in via San Renato a Sorrento. Una vicenda che noi di Positanonews abbiamo seguito per lungo tempo, documentando le denunce mosse da parte del WWF. Come rivelano i colleghi di Talepiano, sarà il Tar del Lazio a decidere chi avrà la meglio tra i Vas e la società Terna.

Si legge nella sentenza del Tar della Campania: “la realizzazione del parcheggio non può essere scorporata e isolatamente considerata rispetto alla realizzazione dell’opera nel suo complesso, ovvero, secondo la denominazione che si ricava dalla Convenzione già menzionata, l’ «“Interconnessione a 150 kV Sorrento – Vico – Agerola – Lettere” per le parti ricadenti all’interno del territorio del Comune di Sorrento», nell’ambito della realizzazione degli «interventi previsti dal “Riassetto della rete AT nella Penisola Sorrentina”, che comprende la delocalizzazione della CP Enel 60/10 kV di via Marziale da riposizionare nella futura Stazione Elettrica di Sorrento 150 kV/MT» (primo dei considerato)”.