Alberico Gambino ha sfiorato la vittoria al primo turno , fino a oggi pomeriggio non si sapeva cosa sarebbe successo .Circa mille schede dichiarate nulle, ma ampiamente contestate dai rappresentanti di lista, sono quelle su cui oggi si esprimerà il giudice della commissione elettorale. Per appena 126 voti non si decide al primo turno la battaglia elettorale paganese. Questa la distanza tra la vittoria al primo turno ed il consigliere regionale candidato sindaco del centrodestra. Ben 10.241 voti raccolti da Alberico Gambino nella sua città, che anche questa volta ha confermato il forte legame che la lega al suo ex primo cittadino. Resta lontano il sindaco uscente Salvatore Bottone, sostenuto dal Pd, Campania Libera e tre liste civiche ma fermo a 5.600 voti, il 26% del totale. Bottone lo ha attaccato “Pensava di riuscire a vincere al primo turno, è un illuso” e l’aspirante primo cittadino sostenuto da tutto il centrodestra Alberico Gambino risponde alle critiche con un post su Facebook: “Democrazia, è rispettare la volontà del Popolo che si è espresso con chiarezza”. Poi lancia una appello ai cittadini paganesi: “Confermatemi in libertà, confermatemi per onestà. Grazie Pagani”“ Il post ha visto il sostegno di Michele De Lucia sindaco di Positano in Costiera amalfitana

Candidato Sindaco: Alberico Gambino 10.241 voti

Direzione Pagani

SESSA Anna Rosa 545

PETRELLI Fabio 329

PICARO Alfonso 235

TOSCANO Francesco 221

LOMBARDI Domenico 207

MICUCCI Maria 201

CONTALDI Gennaro (detto Giancarlo) 199

MARICONDA Antonio 169

VUOLO Rosa 157

DEL FORNO Sabatino 150

DE GIROLAMO DEL MAURO Marzia 143

BUONOCORE Giovanni 133

CALIFANO Michele 129

CICALESE Francesco 125

BARONE Giuseppe 77

SANTONICOLA Giuseppe 62

GAUTIERO Stella 60

SPADA Anna 48

ROMANO Francesca 40

CINQUE Sonia 27

DE RISI Margherita 27

MANTOVANO Valentino 25

MAROTTA Gianmauro 13

ACCADIA Rita 9

Fratelli d’Italia

D’AMATO Vincenzo 586

D’ONOFRIO Massimo 485

FEZZA Vincenza (detta Enza) 377

STOIA Raffaelina 300

RISPO Immacolata 299

SCHIAVO Immacolata 283

GIAMMETTA Luana Filomena 177

ABATE Giovanni 133

CALIFANO Marco Salvatore 88

LAURIANO Pasquale 76

CAMPITIELLO Alfonso 47

RUSSO Giuseppe 38

VITOLO Pierluigi 32

PERGOLESI Mario 28

DE MARIA Guglielmo 25

CONTALDO Emanuela 23

APICELLA Alfonso 19

MATARESE Espedito 19

MARRAZZO Michele 17

MARRAZZO Annunziata (detta Nancy) 16

IULIANO Rino 15

PEPE Mariarosaria Azzurra 4

CODA Giuseppe 0

DI LIETO Filomena 0

Lega Salvini Campania

SESSA Pietro 501

VIOLANTE Vincenzo 347

DI NATALE Marilenia (detta Ilenia) 218

BRACCO Gabriella 176

MATTINO Alfonsa 170

VUOLO Massimiliano 84

DI DATO Annalisa 64

TORTORA Agostino 62

PISANI Eleonora 35

GIORGIO Vincenzo 31

COPPOLA Immacolata 30

QUARANTA Francesco 24

MOSCA Giancarlo 21

DE ANGELIS Santino 19

FERRARA BARBATO Mario 17

AUTORINO Carmine 10

SANTELIA Marcella 10

COLANGELO Angela 9

PADOVANO Nicola 9

NOCERA Paola 6

AUFIERO Ciro 2

FORTINO Francesco 2

IULIANO Antonella 0

NASTI Riccardo 0

Forza Italia

CAMPITIELLO Nicola 438

PISACANE Pietro 149

CAFISI Mariagrazia detta “Marilena” 140

PRIMAVERA Fatima 120

TORTORA Gianluca 118

RUSSO Girolamo 115

GIORGIO Annunziata detta “Pina” 112

SALVATORE Angela 83

GIORDANO Salvatore Rosario 68

MILIONE Felice 67

BUONOCORE Amalia detta “Lia” 43

PETTA Matteo 36

PASSARIELLO ANDREA 33

GARGANO Lorenzo 27

SORRENTINO Giuseppe 27

ANSELMO VINCENZA (detta Cinzia) 24

D’ANTONIO Nastassja 24

ARPINO Emanuela 22

MANCINO Raffaele 20

CLEMENTE Gessica 16

MARRAZZO Cristina 16

RAPOLI Vincenzo 12

PAGANO Gerardo 11

SESSA Gaetano 11

G20 – Azzurri

D’ANTUONO Gianluca 168

INSEGNANTE Giuseppe 111

OLIVA Antonio 108

LACAVA Anna 86

CASCONE Irene 75

TORRE Gerardo 68

DE FEO Lorenzo 34

GIORDANO Errico 30

CALIFANO Alfonso 26

VICIDOMINI Raffaella 24

CALIFANO Giovanni 24

FUSCO Camillo 22

PAPALICEF Alecsandru Jack (detto Duca) 13

RUOCCO Tamara 10

TURDO Rosalba 9

Grande Pagani

PAOLILLO Luisa 291

TORTORA Giosi 249

VISCONTI Massimo 169

CONTALDO Francesco 160

CEGLIA Luigi (detto Giggino) 58

GRIMALDI Salvatore 53

GIORDANO Francesca 40

MEZZANI Annarita 35

DE PRISCO Errico 32

RUSSO Felice 31

CIVALE Maria 28

STRIANO Michele 27

TORTORA Carlo 25

TEDESCO Filippo 23

LOMBARDI Giuseppe (detto Peppe) 19

IMPERATO Rosa 19

GABOLA Catello 18

SCHIAVO Ferdinando 17

CARLEO Francesco 13

PECORARO Antonio 11

DE ROSA Aniello 10

ZITO Giuseppe 7

VITOLO Amelia 6

DESIDERIO Antonietta (detta Rosanna) 6

Evviva Pagani

MAIORINO Gianfranco 191

GAITO Franco 137

LOMBARDO Giuseppe 114

LUPELLI Caterina 84

DE ROSA Alessandro 75

CONTALDO Ciro 72

FRANCAVILLA Rosa 55

VISCONTI Marco 43

TORTORA Vincenzo 42

SCORZA Nicola 35

GIORDANO Laura 34

NIGRO Annalisa 30

CACACE Annamaria 28

ATTIANESE Salvatore 24

D’AMBROSIO Carmelina 21

PISAPIA Patrizia 21

MARTIGIANO Virginia 19

DI SARNO Gennaro 13

ROSSI Immacolata 13

DELLA PORTA Marinella 12

VITO Gabriele 11

GARGANO Pasquale 8

FERRI Antonio 0

RAINONE Giuseppe 0

Candidato Sindaco Salvatore Bottone 5373

Partito Democratico

FIORE Giuseppina (detta Giusy) 641

NITTO Davide 196

CALIFANO Aniello detto”Nello” 135

RUGGIERO Santino 104

TOSCANO Marcello 100

MARTUCCI Salvatore 87

MAIORINO Angelina 77

MARRAZZO Alfonso 64

FERRANTE Gaetano 50

SORRENTINO Giuseppe 46

LUCARELLI Francesco 44

PEPE Clementina (detta Clemy) 42

RUSSO Gennaro 34

FERRAIOLI Antonietta (detta Antonella) 31

COPPOLA Marianna 28

COPPOLA Massimo 28

GIORGIO Michele 23

NOTARGIACOMO Vincenzo 23

GRANATO Gaetano 19

CLEMENTE PAOLILLO VINCENZA 14

VICIDOMINI Mario 13

ERRA Anna 12

FARINA Enrico 12

CALIFANO Maria Nara detta “Nara” 5

Insieme per Pagani

CASCONE Salvatore 532

SORRENTINO Giuseppe 203

SCOPPETTA Carmela 167

CITRO CALABRESE Luisa 104

DONINI Clemente 89

FERRAIOLI Anna 83

VIOLANTE Maria Anna Rita (detta Marianna) 75

LOMBARDI Sonia 71

MAIORINO Sara 41

D’APUZZO Italo 38

NAPOLANO Giuseppe 38

MARTELLO Antonella 35

BIFOLCO Teresa 26

SANTITORO Carmela 26

DE LUCA Antonio 25

ALLEGRETTI Paola 23

NACCHIA Giovanna 20

MARTINO Franco 15

SAVARESE Anna 15

SCORZA Silvana 15

GUARRO Antonio 13

MOSCARIELLO Venturino 10

CAPUTO Stefania 9

D’AMBROSIO Sabato Alo (detto Sabatino) 6

Apertamente con Bottone Sindaco

GRECO Rita 357

VISCONTI Salvatore 241

INGENITO Francesco 211

TORTORA Antonio 181

ATRIPALDI Adriana 96

IAQUINANDI Goffredo 94

RUSSO Veronica 83

CAMPITELLI Carlo 70

GIORGIO Marcellino 64

DEL BENE Daniela 49

SALZANO Maria Luisa 43

DE PASCALE Carmine 33

SENATORE Angelina 23

CALIFANO Luisa 19

STRINO Giuseppe 14

ABATE Anna 13

CALABRESE Francesco 12

FORINO Anna 12

FERRAIOLI Mario 12

IMPARATO Rosa 8

FERRAIOLI Carlo 7

CAFISI Francesco 2

GAUDIANO Arturo 2

SICIGNANO Francesco 0

Noi Con Voi

LA FEMINA Raffaele 198

FIORE Lucio 163

LONGOBUCCO Mariastella (detta Stella) 151

PADOVANO Nicola 132

CAPOSSELA Valentina 69

DI LIETO Antonio 58

ESPOSITO FERRAIOLI Giuseppe 54

FERRAIOLI Giovanni 44

STOIA Katia 43

AMATRUDA Alfonsina 39

SORIENTE Immacolata 27

TRAMONTANO Giovanna 19

CAPALDO Carmela 18

DI LORENZO Carmine 18

PETROSINO Emilio 17

TORTORA Marco 14

TESTA Antonio 13

DE MARTINO Gennaro 12

MARZANO Gaetano 9

DE RISI Rosa 8

MARESCA Anna 7

GAUDIANO Giuseppina 5

CASCETTA Mario 4

CORDIANO Erminio 4

Campania Libera

TERRACINA Assunta 331

SORRENTINO Pasquale 290

BOTTONE Michele 179

NAPOLETANO Biagio 153

AVITABILE Giuseppina 88

VITIELLO Fabiola 87

APICELLA Angela 46

CALIFANO Gennaro 42

MARRAZZO Olga 36

MARIGLIANO Luca 28

FORINO Marialfonsina 26

MARESCA Michele 25

FERRAIOLI Antonietta 24

PECORARO Filomena 23

NAPODANO Bonaventura 19

TEVERE Immacolata 17

DIOMIAIUTA Pietro 14

BELLOMO Aristide 3

D’AMICO Antonio 3

LAMBIASE Antonella 3

FERRAIOLI Gianfranco 1

PEPE Giuseppe 1

SARNO Pasquale 0

D’ANGELO Vincenzo 0

Candidato Sindaco Raffaele Maria De Prisco (detto Lello) 3487 voti

Viviamo Pagani

CESARANO Gaetano 292

BARILE Claudio 278

COSENTINO Alfonso 270

DEL CEDRO Francesca 196

PEPE Marica 165

CALIFANO Bernardo 133

PEPE Giuseppe 113

CALIFANO Rosalba 95

TORTORA Giuseppe 88

PEPE Maria (detta Santina) 34

LA FEMINA Maria 29

MARRAZZO Elvira 29

SORIENTE Pier Paolo 19

MERCURIO Miriam 13

DE PRISCO Raffaela 11

CODA Francesca 6

DE PRISCO Filomena 4

RUGGIERO Vincenzo 3

GRANATO ANGELA 2

LUCIANI Romolo 1

CINQUE Salvatore 0

CITRO CALABRESE Bonaventura 0

MORRA Ida 0

TORTORA Aniello 0

SiAmo Pagani

CHIARIELLO Diego 109

MOSCA Annamaria 88

FERRARA Generoso (detto Alfonso) 37

CALIFANO Antonio 23

NITTO Giuseppe 23

PEPE Anna 21

NAPOLANO Giovanna 16

CONTALDO Michele 14

MAIORINO Filomena 13

NAPODANO Maria 10

CAVITTA Cinzia 9

FRANCESE Francesco 9

SENATORE Domenico (detto Mimmo) 9

IANNONE Raffaele 8

VITIELLO Gennaro 7

SPINELLI Alfonso 6

CALABRESE Silvio 6

DEL SORBO Francesco 3

GRECO Nunzia 3

TORTORA Angela 3

DE LUCA Raffaele 0

LA FEMINA Stella 0

PERULLI Vincenzo 0

De Prisco Sindaco

PALUMBO Aniello detto”Nello” 222

MARESCA Anna 145

AVIGLIANO Daniela 117

SPINA Ylenia 110

VOLPICELLI Eugenio 93

FERRARA Gaetano 60

FRANCESE Antonetta 36

SESSA Pietro Paolo 28

FERRAIOLI Antonio 24

CATALANO Renato 23

PISCIOTTA Francesco 16

DI BERNARDO Giuseppe 15

PEPE Salvatore 15

BUONOCORE Chiara 12

MOSCARIELLO Salvatore 9

BASELICE Valentina 7

PASCALE Francesco 5

MARRA Giuseppe 3

SORIENTE Davide 1

SIMONETTI Matteo 1

CUOMO Generosa 0

LA GATTI Maria Rosaria 0

FORINO Giovanni 0

SPAGNUOLO Tiziana 0

In Cammino con Lello

TRAMONTANO Massimiliano (detto Massimo) 166

PICARO Bartolomeo 92

PAPPALARDO Filomena (detta Mena) 82

CRISCUOLO Emilia 62

DONNARUMMA Elena 61

GIORDANO Roberto 39

PASSAMANO Tommaso 38

SETARO Maria Rosaria 36

CHIAPPELLA Agnese 30

DE PRISCO Giuliana 30

AMATRUDA Antonio 29

CAVALIERE Maria Giovanna 29

MONTEFUSCO Vincenzo (detto Enzo) 26

PETROSINO Antonio 26

CARPENTIERE Marianna 11

COLUCCI Mariarosaria 8

ATRIPALDI Raffaele 6

RAGOSA Patrizia 6

ABATE Franca 4

SOLA Alessandra 4

D’ORLANDO Antonio 2

CUOMO Giovanni 1

SPERA Franco 1

DE ROSA Antonio 0

Attivisti Pagani

ESPOSITO Soa 27

SORRENTINO Vincenzo 26

GIORDANO Assunta 22

CAVALIERE Carmela 15

CIVALE Marianna 10

REGA Domenico 5

TORTORA Claudio 5

PAGANO Clemente 4

MARESCA Francescamaria 2

SALVATI Antonio 2

TIANO Antonio 2

FERRAIOLI Andrea 1

IANNONE Francesco 1

PEPE Annamaria 1

CICALESE Alfonso 0

Candidato sindaco Santino Desiderio: 1538 voti

Movimento 5 Stelle

ARGENTINO Agata 213

TEDESCO Gianluca 115

PEPE Francesco 97

LAMBERTI Emilio 68

TORRE Alfonso 55

RISPOLI Roberta 46

TRAMONTANO Pasquale 42

MARRO Valeria 41

PANICO Annamaria 40

DE VIVO Salvatore 36

LOSITO Armando 36

SCHIAVO Antonio 36

GIOIA Alessandro 35

RUSSO Gerardo 32

GIORGIO Luca 28

PETROSINO Alessandra 11

GUARANIELLO Jenni 3

Candidato Sindaco: Luna Ferraioli 246 voti

La Sinistra con Luna Ferraioli

MARCIANO Michele 44

SATURNO Ernesto 35

BACCARO Rosa 25

SABBA Alfonso 24

CALIFANO Anna 16

DEL CUOCO Giovanna 15

FERRAIOLI Raffaella 10

GUARRO Raffaele 5

CRISCI Sergio 3

BASILE Giovanni 2

GRANITO Rosario 2

CAVALLO Sonia 1

DE GIROLAMO DEL MAURO Lorenzo 1

BOZZA Davide Pasquale 0

CITTADINO Anna Teresa 0

VALERIO Stefano 0