Gli under 9 della Juve calcio a Minori

Minori, Costiera amalfitana. Carlo Mansi , uitolare del Caffè Umberto e della fabbrica artigianale del “limunciello, quello con la farfalla”, di MINORI, sponsor del torneo under 9 in svolgimento a san Mango Piemonte, ha offerto una giornata spenserata alla squadra della Juve baby a Minori in Costa d’Amalfi.

Carlo Mansi fondò a suo tempo il club Juventus GAETANO SCIREA e con il figlio Tonino organizzava anche degli incon tro a Ravello.

Ora nella sua qualità di sponsor del torneo, ha accolto i ragazzini a Minori (tra di loro i figli di Barzagli e Ronaldo) offrendo loro un succulento gelato artigianale mentre i dirigenti consentivano una sgambata sulla spiaggia con immersione delle gambe nella limpida acqua del mare di Minori.

Il torneio a san Mango (Youth League) è in corso tra la Juventus, il Milan ed il Costa d’Amalfi