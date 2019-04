CAMPANIA ALLERTA METEO MALTEMPO CON VENTI FORTI AL CENTRO-SUD

(ANSA) – NAPOLI, 21 APR – La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo per vento e mare per la giornata di domani, Lunedì in Albis, sulla fascia costiera e sulle isole del Golfo. Si prevedono – si spiega – venti forti o molto forti sud-orientali con locali raffiche; mare agitato al largo e lungo le coste esposte con possibili mareggiate.