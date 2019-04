“Ad Amalfi succede proprio di tutto”: il post virale di Marco Aceto

Quando si parla di limoni ad Amalfi, non si può non prendere in riferimento la famiglia Aceto, che della Valle dei Mulini ha fatto uno splendido giardino. Capita purtroppo che il territorio, pur avendo delle specificità da offrire, si sottomette alla legge del mercato a colpi di presunte imitazioni e “falsi” che proliferano e vivono di riflesso ad un marchio che si conquista ogni giorno la reputazione con la fatica e il sudore.

Proprio Marco Aceto, attraverso un post sul proprio profilo Facebook ha esternato tale fenomeno, che paradossalmente avviene nel suo stesso paese. “Ad Amalfi succede proprio di tutto….. Succede anche che puoi trovare limoni della Sicilia nel Supermarket oppure, in un bar, limoncello fatto a Napoli e personalizzato Amalfitano con tanto di foto di limoni con marchio I. G. P. Costa d’amalfi…. Buona giornata e sogni d’oro!”.

Una doppia beffa per chi da anni, con determinazione, ha raccolto la sfida di coltivare limoni con tutte le difficoltà logistiche e fisiche presentate da un territorio geomorfologicamente particolare, dando vita ad un’agricoltura eroica. Intanto i “contadini volanti” continuano a conquistare sempre più estimatori all’estero, infatti domenica 14 aprile France 2 ha dedicato uno spazio nel telegiornale nazionale delle ore 20, con le telecamere francesi che hanno fatto visita ai terrazzamenti della famiglia Aceto.