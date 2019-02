Sorrento. Nel locale storico della gastronomia, di Paolo Esposito, dedicato al grande tenore , “Il Caruso”, arriva dalla Sicilia, Ispica ( Modica), uno chef di tutto rispetto che è abituato a parlar con le stelle, da Ferran Andrian in poi , Corrado Parisi . In questo locale sono passati grandi come Cosentino che ne hanno fatto un faro della Gastronomia della Campania, qui Parisi affronta una scommessa di non poco conto e, se vi sono le condizioni, potrebbe portare la seconda stella a Sorrento . Parisi si è cimentato ne “La Basilica” ieri a pranzo, locale sempre di Esposito. Lo chef Siciliano, Parisi ottimo nella revisione della tradizione locali come l’abbinamento con il mandarino Sorrentino al pesto di basilico fresco ed alla burrata locale in un risotto che prende il sapore delle quattro stagioni condito con i pomodori secchi… Un sapore che lo distingue dalla banalità consueta!!!