San Vito Positano – Faiano finisce a reti bianche. Poteva andare meglio per la squadra della Costiera amalfitana che cerca di uscire dal fondo classifica, un anno no questo che il mister Cuomo cerca di far recuperare. A dopo aggiornamenti con foto, video e cronaca della partita.

Eccellenza/B – 21a giornata:

San Vito Positano – U.S. Faiano 1965: 0-0

San Vito Positano: Iaccarino, Carezza, Fammiano, Ruscio, Terminiello (15′ pt Banco), Criscuolo, Ruocco (22′ st Giordano), Natino, Di Biase, Iuliano (19′ st Granato), Ranieri. A disp.: Severino, Capozzi, Gargiulo, Conte, Esposito C., Tenneriello. All.: Cuomo