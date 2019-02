Le storie d’amore di Elisa: L’amore vero non tramonta mai

Un uomo,a Gaeta,ogni mattina,va a guardare il mare insieme a sua moglie. Ma quest’uomo è vedovo,e porta con sé la cornice contenete la foto dell’amore della sua vita.

Ecco, cosa ha rivelato il signore con gli occhi bagnati di lacrime.Questa storia,che ha commosso tutti,è la dimostrazione che il vero amore esiste,che chi ama,lo fa per sempre,senza mai arrendersi.

Festeggiate San Valentino, ma non solo il 14 febbraio e amate la persona che avete accanto senza alcuna paura e senza riserve.

Perché come dice Siani,il grande comico ed attore” Non è vero che l’amore fa male. L’amore è l’unica cosa che ci fa sentire “Vivi in questo Mondo”.