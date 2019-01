SPECIALE NEVE. ECCO LE REGIONI E CITTA’ COLPITE TRA POCO NELLE PROSSIME 48 ORE

Siamo entrati nel vivo del peggioramento prettamente di stampo INVERNALE a causa di ARIA POLARE che dal Nord Europa sta raggiungendo l’Italia con un crollo delle temperature accompagnato da raffiche di vento sempre più intense determinate dal CICLONE MEDITERRANEO (MEDICANE) in approfondimento in queste ore. E’ già nevicato in pianura su Toscana, Emilia-Romagna e Triveneto (evento raro) ma siamo solo all’inizio. Cosa sta dunque per accadere?

Il cielo sarà spesso nuvoloso al Centro-Nord con pochi spazi soleggiati. Fino al primo pomeriggio, avremo deboli precipitazioni nevose in Piemonte (dai 50 m.), ma anche in Friuli Venezia Giulia (fino in pianura, a Trieste), in Toscana (in collina dai 300 m.), sull’Appennino umbro, laziale e marchigiano dai 500 metri. Precipitazioni miste a neve invece a Genova (riviera ligure di levante), nevose fin quasi sulle coste toscane e laziali. Più stabile il tempo invece al Sud.

Situazione in atto a Trieste – NEVEDal tardo pomeriggio, l’ulteriore abbassamento termico e l’arrivo di altra aria instabile in quota provocherà un netto peggioramento. Ci attendiamo quindi altri fenomeni nevosi in pianura su Piemonte, bassa Lombardia, Emilia Romagna (non sulle coste adriatiche), basso Veneto e settori interni di Toscana e Umbria. Piogge invece in Sardegna, Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Tra stasera e la prossima notte neve ancora protagonista su Piemonte (Torino, Cuneo, Asti), ma fiocchi anche in Lombardia (Milano, Pavia, Crema). La dama bianca si farà vedere anche sull’Emilia-Romagna, qui con accumuli più consistenti (superiori a 10/12 cm).

Nella giornata di Giovedì 24 altri fiocchi bianchi in pianura al mattino su Emilia Romagna (specie settori meridionali) e alta Toscana. Dal pomeriggio miglioramento delle condizioni con cielo parzialmente nuvoloso al Nord, mentre nevicherà ulteriormente al Centro-Sud, sull’Appennino, dai 600 metri, con accumuli anche superiori ai 50 cm. Prestare PARTICOLARE ATTENZIONE ad Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata. Neve su città come L’Aquila, Potenza e Campobasso.

Venerdì 25 intenso MALTEMPO INVERNALE con NEVE FORTE al Centro-Sud, ma in collina a partire dai 500 metri, poi in serata in calo a 200 mt. Prevediamo accumuli fino a 20 cm a Campobasso, 30 cm a Potenza, altrove tra i 3 e i 15 cm. Possibili temporali e bufere a causa dei venti che potranno raggiungere i 100 km/h.