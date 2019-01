Si è tenuto un convegno ieri a Salerno sull’importanza della prova del DNA per quanto riguarda le indagini sui processi penali e civili. Un tema sicuramente molto scientifico che mette in risalto quanto effettivamente la scienza possa dare un contributo in tal senso. Sappiamo benissimo che senza le prove non sia possibile procedere per la giustizia e che, anzi, questa venga bloccata molte volte. Ci sarebbe la concreta possibilità da parte dei biologi di poter esaminare la scena del delitto intervenendo scientificamente ed effettuando analisi in laboratori specializzati. L’incontro ha predisposto un tavolo congiunto tra giuristi e biologi circa la possibilità concreta di intervenire con la prova del DNA al fine di risolvere alcune fattispecie. Non mancano comunque, anche in questo caso, i lati sia positivi che negativi dato che diverse problematiche potrebbero insorgere anche durante la fase medesima delle analisi. Da qui, il cordone, che ci porta alla nostra Regione Campania dove c’è la concreta possibilità di varare, grazie ai tribunali ed ai giuristi campani, la Prima Scuola di Alta Formazione di Genetica Forense. L’avvocato del popolo Luigi Alfano, che si schiera sempre a favore di tutte le vittime di ingiustizie quotidiane e sempre a favore degli ultimi, era presente a questo incontro rilevante a dare, come al solito, il suo eccelso contributo in materia.

