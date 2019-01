I ragazzi dell’Under 15 M del G.S Minori Costa d’Amalfi si arrendono al Basket Angri A.

CRONACA DEL COACH

CAMPIONATO UNDER 15 M

GIRONE H

BASKET ANGRI A-G.S MINORI COSTA D’AMALFI- 67-24

(13-5/20-5/20-6/14-8)

Girone di ritorno iniziato male con tre sconfitte da parte dei ragazzi del G.S, con DI Lieto ancora assente questa volta perché influenzato.

L’ equilibrio di squadra così pazientemente costruito all’inizio dell’anno si è temporaneamente incrinato.

Coach Apicella schiera lo stesso quintetto delle ultime due partite, con D’Alfonso, Gambardella, D’Uva, Proto e Bonito.

Inizio subito difficile per i ragazzi costaioli che subiscono un perentorio 8 a 0 di parziale, poi leggermente rimarginato con un canestro di Gambardella.

Purtroppo i problemi avuti a Bellizzi si ripetono questa mattina, con l’aggravante che la squadra avversaria è più competitiva e vuole riscattare la sconfitta in casa dei minoresi. La partita nel secondo quarto risultava già chiusa con evidenti difficoltà da parte dei ragazzi minoresi ad attaccare a tutto campo la squadra avversaria, finale primo tempo 33 a 10 per Angri.

Nel terzo e quarto periodo non cambiava niente con continui cambi da parte di tutte e due allenatori, il G.S non riusciva ad essere pericoloso e punti segnati restavano pochi. Punteggio finale 67 a24 per Angri.

A fine partita un sereno coach Apicella commentava: “Ad inizio anno sapevamo che per noi quest’anno sarebbe stata una sfida dura, che tutto doveva filare liscio per mantenere un equilibrio di squadra che permettesse ai ragazzi di divertirsi e giocare in sicurezza. Purtroppo qualche errore e un po’ di sfortuna ci hanno penalizzato, ma siamo pronti a ripartire dalla settimana prossima allenandoci sempre più duramente, concentrati con il rientrante Di Lieto per fare una bella partita domenica contro Baronissi. Una cosa è sicura “le piccole furie rosse” non cedono, saranno un osso duro per tutte le squadre che incontreranno in questa stagione”.