Positano – Piano di Sorrento, altro incidente per il pietrame sulla S.S. 163. Appello all’ANAS

Positano, Costiera amalfitana . Altro incidente in tarda serata , sono due in una sola giornata sulla SS.163 Amalfitana in località Tordigliano . Il primo per un’auto che per evitare una moto finisce nel muro. Poi uno, meno grave, per un ciclomotore che è scivolato sul pietrame. Avvisiamo tutti del pericolo e facciamo appello all’ANAS . Questa strada fra le più belle del mondo, fiore all’occhiello della Campanifa, fra la provincia di Salerno e Napoli, è troppo trascurata .