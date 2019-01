Amalfi: Francesco Gargano, il chirurgo che aiuta i bambini più sfortunati

Francesco Gargano, classe’67’ Amalfitano DOC, ma trapiantato da anni negli Stati Uniti,è un affermato chirurgo plastico e ricostruttivo, specializzato in chirurgia craniofacciale pediatrica, membro dell’American College of Surgeons (FACS) e dell’American Society of Plastic Surgeons (ASPS).

Dopo la laurea in Medicina conseguita con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, ha continuato la sua formazione professionale con un dottorato in Chirurgia Plastica, Anatomia Umana e Dermatologia nella medesima università. Successivamente è volato negli States dove ha completato una specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva alla Brown University, una fellowship combinata della Chirurgia della Mano presso il Mount Sinai Medical Center e il NYU Medical Center, nonché un’ulteriore specializzazione in chirurgia cranio-facciale presso l’ospedale pediatrico di Miami, dove ha perfezionato la sua esperienza come chirurgo plastico pediatrico.

Autore di numerosi studi medici su vari aspetti della chirurgia plastica e ricostruttiva è, inoltre, uno dei pionieri della tecnica Yin-Yang per la riduzione del seno e della tecnica SUFA per le cicatrici da ustioni.

Attualmente è Professore alla New York Medical Center e co-direttore del Centro Medico di Chirurgia Craniofacciale di Neptune nel New Jersey.

La volontà e il bisogno di aiutare gli altri è per Francesco Gargano una vera e propria vocazione, maturata dopo un incontro con Madre Teresa di Calcutta: prima di allora, infatti, aveva brillantemente conseguito una laurea in Lingue Straniere presso l’Università “L’Orientale” di Napoli, per fornire il suo prezioso contributo nella già avviata attività alberghiera di famiglia.

Ogni anno viaggia in tutto il mondo con “Operation Smile” per aiutare i bambini più sfortunati, affetti da malformazioni craniofacciali congenite, tumorali o traumatiche. Proprio pochi giorni fa, invece è stato invitato presso il Plastic Surgery Viet Duc Hospital di Hanoi, in Vietnam, mettendo tutta la sua esperienza e professionalità a disposizione dell’equipe locale, al solo scopo di donare un sorriso e un futuro migliore a chi sino ad ora ne è stato privato.

La costiera amalfitana ha sempre avuto uomini di animo nobile che sono andati nel mondo a portare virtude e conoscenza con autentica bontà. Oggi Amalfi è fiera di continuare la sua tradizione nella pratica medica e missioni umanitarie del professor Francesco Gargano il quale, anche essendo lontano, ha sempre nel cuore la sua amata Amalfi.