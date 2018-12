Ravello, Capodanno in sinergia con la Fondazione. Il sindaco Di Martino: “sarà un 2019 grandioso”

Ravello. Il Capodanno nella Città della Musica è ormai alle porte, con la realizzazione di eventi di altissima qualità in sinergia con la Fondazione Ravello. Un programma eccezionale, in cui Ravello si dimostra un paese modello ed eccellenza in Campania e tutto il Sud Italia, grazie alla forte cooperazione tra Comune di Ravello e Fondazione voluta dal sindaco Salvatore Di Martino, che esprime grande soddisfazione.

“Siamo veramente soddisfatti su quanto ottenuto, – ha dichiarato il primo cittadino – sarà sicuramente un programma degno delle attese di una Città come Ravello. Stiamo lavorando per il bene della Città: sarà un 2019 grandioso per Ravello e la Costiera Amalfitana. Auguro a tutti più serenità.” Nella Città della Musica il programma della Fondazione Ravello, ieri ha esordito al meglio con il concerto di Michele Campanella, seguito da Positanonews.

Un cartellone di eventi di tutto rispetto, seguirà alle performance del pianista napoletano: questa programmazione, frutto della regia magistrale dell’amministrazione ravellese, attraverso la cultura promuove l’impegno per il rilancio della Città in un’ottica europea, con una visione di apertura al mondo e all’accoglienza delle migliori personalità, che hanno a cuore sia Ravello, che il territorio della Costiera Amalfitana.