Oggi il Positano Christmas Time vanta un programma eventi ricco di cultura, letteratura e poesia ma anche musica. Un fuori programma d’eccezione per il pianoforte Burger & Jacobi che è stato restaurato a cura del Comune, sarà a disposizione delle associazioni che si occupano di musica nella nuova sala Auditorium che sarà allestita presso il plesso ex Scuola Elementare. Alle 19 di questa sera ci sarà un concerto di Eileen Huang alla Piazza dei Racconti.

alle ore 16:00, presso la Chiesa della Madonna del Rosario, avrà luogo una conferenza dal titolo “Eduardo e Luca de Filippo, di padre in figlio, teatro e poesie” a cura del Dott. Mario De Bonis, con la partecipazione del dott. Gerardo D’Andrea, direttore del Positano Teatro Festival.

MARIO DE BONIS, napoletano di nascita e abruzzese di adozione, rotariano da trent’anni, è l’autore del fortunato libro “EDUARDO VISTO DA VICINO”: alla seconda edizione nel 2014, collezionò numerosi premi nazionali, tra i quali brillano il “PAOLO BORSELLINO-Cultura” e il “RIVE GAUCHE-Saggistica” a Firenze nel 2016. Grande amico di Eduardo, Isabella e Luca De Filippo, una volta in pensione si dedicò allo studio delle oltre duecento poesie napoletane di Edoardo.

Il 30 settembre 2018, con la splendida poesia “Positano” ha vinto il “Premio di Poesia-Speciale Premio Dialetto” durante la V edizione del concorso di arte e poesia presso l’università telematica Certosa di Padula.

E per l’occasione reciterà una poesia su Positano

Oggi, è Presidente Onorario dell’Associazione Culturale “DAL VESUVIO AL GRAN SASSO”, voluta e creata dal regista LUCA DE FILIPPO, storico rotariano di Napoli.

Per i bambini un evento sempre basato sulla letteratura alle ore 17:00 in Piazza dei Racconti, per i più piccini, grazie alla partecipazioni delle associazioni culturali “Voli Pindarici” e “Barattoli Cosmici” ci sarà “Merende Letterarie”, un progetto di intrattenimento culturale che ha lo scopo di promuovere e sensibilizzare bambini e famiglie alla lettura, all’arte e alla scienza.