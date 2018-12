Positano Christmas Time: Sagra della Zeppola presso la Spiaggia Grande seguita in diretta da Positanonews PROGRAMMA

Save the date per l’appuntamento più goloso della Costiera amalfitana , in occasione del Positano Christmas Time alla Spiaggia Grande, l’attesissima Sagra della Zeppola, un momento per stare insieme gustando i sapori della tradizione della Costa d’ Amalfi e della Campania .

Torna l’appuntamento con la dolcezza a Positano con la 37esima edizione della Sagra della Zeppola che si svolgerà, come di consueto, sulla Spiaggia Grande del paese il 28 ed il 29 dicembre.

La Sagra, che si svolge a Positano dal 1981, promette anche quest’anno tanto buon cibo e divertimento con musica e sport oltre al concorso Zeppola D’oro che premia le migliori zeppole di Positano.

Gli stand apriranno ad ora di pranzo mentre la mattina sarà dedicata agli eventi sportivi ed in entrambe le serate del 28 e 29 Dicembre ci saranno appuntamenti musicali. Il menù della due giorni prevede farfalle zucca e salsiccia, trippa e fagioli, pizza Margherita, panino salsiccia e patate fritte, saltimbocca pancetta e provola, patate fritte e tanti sfizi accompagnati dallo Spritz. Tra i dolci ci saranno naturalmente Zeppole di patate, Zeppole di pasta cresciuta, Bomboloni con la nutella e Cioccolata calda.

Programma della Sagra della Zeppola di Positano

Venerdì 28 dicembre:

Ore 11:00:L Torneo di Beach Soccer & Beach Tennis e tanti altri giochi per piccoli e grandi

Ore 12:00: Apertura degli stand

Ore 19:00: Zeppola D’oro 2018 Concorso Enogastronomico. Una giuria assegnerà vari premi, tre per le migliori zeppole di patate, tre per le migliori zeppole di pasta cresciuta e un premio speciale al piatto decorato nel modo più bizzarro. (I piatti con le zeppole devono essere consegnati alla spiaggia entro le 18:00). Verranno premiati i primi tre piatti nelle categorie di Zeppole. Una Serata di divertimento e degustazioni con assaggio delle zeppole in gara. A seguire Musica live con Michele ed Isabella.

Sabato 29 dicembre 2018

Ore 11:00: Torneo di Beach Soccer & Beach Tennis e tanti altri giochi per piccoli e grandi

Ore 12:00: Apertura degli stand

Ore 16:00: Merende letterarie: racconto animato e laboratorio creativo per i più piccini di “Il Racconto del Grinch”

Ore 18:30: Giochi, Balli e Zeppole. Si esibirà Pierino Tiramisù. A seguire intrattenimento con Musica e balli dal Vivo.