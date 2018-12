Poesia di Natale di Francesco Lena

Anche quest’anno con entusiasmo, in una fantastica atmosfera, si festeggia il magnifico Natale,

ci porta sempre fiocchi di neve e quella luce che ci aiuta ad aprirsi, ai bisogni del mondo attuale.

Aprirsi a un Natale luminoso, lo splendore di Gesù Bambino, indica la via dei principi universali, da attuare,

Costruire, quella pace che ci unisce, che semina tra persone, rispetto, condivisione e amore.

Aprirsi a un Natale creativo, con la mente e col cuore, praticare i valori umani e della vita,

quelli che ci fanno vivere in armonia bene insieme, nella solidarietà, giustizia sociale e nella fraternità.

Aprirsi a un Natale positivo, guardare l’alba con gli occhi dei bambini, per scoprire nuovi colori ed emozioni,

quelli, che aiutano a compiere con amore buone azioni, che dicono di più delle parole e illusioni.

Aprirsi a un Natale sereno, per portare con dolcezza, un conforto alle persone più deboli e bisognose,

agli ammalati, vecchi, bambini, diversamente abili, donare loro, una carezza, un sorriso azioni meravigliose.

Aprirsi a un Natale umano, per far si che i diritti siano garantiti a tutti i cittadini del mondo multicolore,

diritto alla salute, all’istruzione, al cibo e ai bambini di giocare, ci rende tutti più forti, felici e migliori.

Aprirsi a un Natale rispettoso, verso il diverso, verso l’altro, verso l’ambiente e la natura,

con sentita responsabilità, salvaguardare ogni forma di vita, la sua bellezza e l’armonia che la circonda.

Aprirsi a un Natale di coscienza, superare l’indifferenza, il muro dell’egoismo, per soccorrere i fratelli in mare,

che, fuggono da guerre, orrori e dalla fame, hanno una dignità, come dice anche il vangelo, sono da salvare.

Aprirsi a un Natale pieno di fantasia, per seguire la nostra bella luce interiore,

quella che ci fa vedere i bei frutti che ci dona, nostra madre terra e ci sia un’equa distribuzione con amore.

Aprirsi a un Natale di speranza, saper guardare le meraviglie dei colori delle persone, è un mondo speciale,

saper vedere le stupende diversità, belle qualità, ricchezze culturali umane e sociali.

Aprirsi a un Natale di coraggio, di condivisione, praticare la verità, l’umanità, rendere, magica questa festa,

accompagnata da umiltà, onestà e bontà, per far si che sia ogni giorno Natale per tutti i cittadini del mondo, nella serenità e fraternità.

Francesco Lena