Piano di Sorrento festa natalizia nella piscina più verde coi Nuotatori del Golfo

Piano di Sorrento festa nella piscina più verde coi Nuotatori del Golfo. Domani pomeriggio per gli auguri del Natale festa grande in piscina dalle quattro del pomeriggio fin a sera con anche un momento di rinfresco. La piscina più verde, bella e salutare, passeggiare negli arancenti per andare dalla piscina e uscire in mezzo alla natura non è da tutti , caso raro in Campania. Nel camping dei Pini , fra l’altro in posizione centralissima a pochi metri dal centro commerciale carottese e da quello metese, con parcheggio gratuito , si respira aria pura e salubre e la piscina sta diventando una delle più organizzate della provincia di Napoli, dall’acqua gym ai brevetti utili per studenti, marittimi ed operatori balneari, attività riabilitative e ludiche, ma anche agonismo dai giovani ai master con personale tutto all’altezza qualificato e disponibile. Insomma il top