La perturbazione che domenica investirà le regioni del Centro nonché parte del Nord con piogge e nevicate localmente anche a bassa quota, ad inizio della prossima settimana si muoverà rapidamente verso i Balcani meridionali. A stabilirlo sono gli esperti di 3Bmeteo.it. La sua azione lascerà così spazio al temporaneo ritorno dell’alta pressione da Ovest – spiegano -, garanzia di alcune giornate di bel tempo ma clima freddo, specie nottetempo e al primo mattino.

RESIDUO MALTEMPO LUNEDÌ – Il maltempo, lunedì, interesserà in mattinata Emilia-Romagna, regioni centrali, in particolar modo tra Marche e alto Abruzzo, nonché anche Molise, alta Puglia, Isole Maggiori e basso versante tirrenico. Entro sera il maltempo coinvolgerà sempre più il Sud, favorendo un graduale miglioramento al Centro.

ANCORA NEVICATE

Oltre alla pioggia nevicate sono attese lungo la dorsale appenninica centro meridionale, sino a bassa quota o a tratti in pianura tra Emilia orientale, interne romagnole e Marche settentrionale, in calo sino a quote collinari tra basse Marche, Abruzzo, Umbria, Molise, alta Puglia.

TRA MARTEDÌ E MERCOLEDÌ

Martedì il bel tempo interesserà gran parte del Centro Nord, salvo qualche addensamento in arrivo nella seconda parte di giornata sulla Liguria, – continuano gli esperto di 3Bmeteo – mentre residua variabilità penalizzerà il Sud. Mercoledì soleggiato da Nord a Sud anche se con velature o strati in arrivo da Ovest, avamposto di una nuova perturbazione che con molta probabilità raggiungerà giovedì il Centro Nord e a seguire parte del Sud Italia.

GELATE DIFFUSE AL CENTRO NORD

Con il ritorno del bel tempo il freddo si farà sentire da Nord a Sud dello Stivale con minime diffusamente sottozero al Centro Nord, punte sino a -4/6°C in Val padana, di poco sopra gli zero gradi anche nelle interne del Sud.

A NATALE LA BOLLA AFRICANA

Ma è a Natale che l’inverno rigido dovrebbe subire una battuta d’arresto con l’arrivo della bolla africana che investirà gran parte del Paese. Questo guardando le proiezioni del satellite, anche se – come spiegano gli esperti meteo – oltre i tre/quattro giorni le proiezioni possono subite profondi cambiamenti.