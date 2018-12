Non ci sono belle notizie per quanto riguarda il meteo in questo fine settimana. Un fine settimana tanto atteso perché coincide con l’8 dicembre, ovvero la festa dell’Immacolata. Un ponte che si rivelerà poco felice, visto che è previsto brutto tempo in Campania, e non solo.

Il weekend, infatti, sarà caratterizzato dal continuo passaggio di veloci fronti in spostamento verso sudest che attraverseranno tutto il Paese, e darà luogo a piogge e rovesci proprio sabato mattina su gran parte del Centro-Sud, in particolare su Marche, Campania e Calabria tirrenica. In seguito si porterà al Sud agendo su nordest Sicilia, Calabria e Puglia, per poi esaurirsi a fine giornata; possibili anche locali temporali.

Nel resto del Paese il tempo migliorerà dal mattino con ampie schiarite, ad eccezione delle Alpi. Nelle zone di confine si paleseranno nubi e un po’ di neve, in attesa dell’ennesimo fronte in arrivo dai quadranti settentrionali che porterà un’intensificazione dei fenomeni a partire dai confini franco-svizzeri. Domenica possibile qualche nuovo veloce rovescio o temporale al Centro-Sud.