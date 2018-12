Dopo le splendide giornate di sole che hanno caratterizzato il Natale ed i giorni immediatamente successivi, regalandoci una temperatura gradevolmente mite per il periodo, dobbiamo prepararci ad rapido peggioramento per gli ultimi giorni dell’anno. I primi segnali si avranno già nella giornata del 30 quando una massa d’aria molto fredda di origine artico-continentale, in discesa dalla Russia, farà peggiorare rapidamente le condizioni del tempo. Ma il vero peggioramento si avrà proprio nella notte di San Silvestro quando la Campania sarà bagnata da acquazzoni e qualche temporale. Anche il vento si rinforzerà con un sensibile calo delle temperature. Insomma, saluteremo il 2019 tra brindisi e brividi di freddo.