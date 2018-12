Massa Lubrense. L’architetto Gaetano Milano consegna il progetto per i marciapiedi da Sant’Agata a Torca

L’architetto Gaetano Milano, incaricato alcuni mesi da fa dal Comune di Massa Lubrense, ha consegnato la progettazione del marciapiedi da Sant’Agata a Torca. L’architetto Milano, dopo aver elaborato il progetto, lo ha sottoposto al vaglio della Commissione edilizia che lo ha approvato. Ora gli elaborati grafici dovranno essere sottoposti al parere della Soprintendenza di Napoli. Per la realizzazione dell’opera prevista dal progetto e dai computi metrici il costo stimato è di 220.000 euro. Il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, ha dichiarato: “Credo si tratti di un progetto di buona qualità che potremo candidare ai prossimi bandi che saranno emanati dalla Regione Campania. Come ho avuto modo di dire in diverse circostanze stiamo puntando sulle progettazioni in modo da essere pronti nel momento in cui c’è possibilità di accedere a fondi regionali ed europei. Purtroppo senza la dotazione di progetti non possiamo richiedere nessun finanziamento. Il progetto del marciapiedi tra Sant’Agata e Torca è un’opera necessaria per migliorare gli standard di sicurezza e vivibilità delle due importanti centri. Il camminamento pedonale sarà anche una passeggiata interessante per cittadini e turisti in una zona molto panoramica e di notevole importanza dal punto di vista ambientale e paesaggistico”.