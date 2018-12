Il Forum dei Giovani ritorna con nuove proposte

Ritorna la consueta programmazione invernale del Forum dei giovani di Piano di Sorrento. Quest’anno al primo anno di mandato del nuovo consiglio che si è insediato lo scorso luglio, ha puntato in una programmazione in parte continuativa rispetto al passato ed in parte nuova.

I consiglieri al fine di evitare sprechi di risorse comunali e mostrare la propria vicinanza alle esigenze dei giovani di Piano e dei comuni limitrofi hanno indetto un sondaggio sulla propria pagina Facebook riscuotendo oltre 200 voti.

Per un’ulteriore scrematura con il patrocinio del Comune che come ogni anno eventualmente, in caso di un grande interesse da parte dei giovani fornisce il proprio contributo economico per la realizzazione del tutto, hanno indetto un’indagine al fine di acquisire la manifestazione di interesse per i seguenti corsi:

1. Corso in lingua inglese di livello intermedio B1

Il livello B1 permette di interagire con persone di madrelingua inglese e di conversare di argomenti familiari. Al lavoro, avere il livello B1 in inglese permette di leggere dei semplici rapporti su argomenti noti e di scrivere email su soggetti di competenza.

2. Patente nautica entro le 12 miglia

Nel 2018 il Comune di Piano di Sorrento è stato insignito della Bandiera Blu dal FEE e Marina di Cassano è uno dei porti con maggiore afflusso turistico della penisola sorrentina.

Si è deciso di dare un ulteriore sbocco lavorativo, per la prossima stagione turistica 2019, ai giovani che volessero conseguire un titolo abilitante alla guida di imbarcazioni da diporto entro le 12 miglia ad un prezzo competitivo introvabile in Penisola

3. ECDL BASE (4 MODULI)

La certificazione ECDL Base attesta il livello essenziale di competenze informatiche e web del suo titolare, aggiornate alle funzionalità introdotte dal web 2.0.

La certificazione ECDL Base può essere conseguita superando i 4 moduli: computer essentials, word processing, online essentials e spreadsheet.

4. IT SECURITY

Il corso tratta la sicurezza informatica. IT Security aiuta a fornire alle persone le competenze necessarie per identificare e trattare le minacce associate all’uso delle tecnologie informatiche, migliorando la loro capacità di gestire in modo sicuro i propri dati ed i dati delle organizzazioni per cui lavorano.

Tutti i corsi sono potenzialmente utili per essere inseriti nel proprio CV o essere oggetto di punti bonus per concorsi pubblici,in altre parole una via preferenziale nel mondo del lavoro.

In caso di interessamento o ulteriori info alle offerte promosse bisogna mandare una e-mail, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione all’indirizzo: fdgpiano18@gmail.com oppure alle pagine istituzionali (facebook,instagram).

Il contenuto dovrà essere:generalità,corso di interessamento(max2)e recapito telefonico.

L’accesso non è precluso ai cittadini di comuni limitrofi,tuttavia in caso di sforamento della soglia massima di partecipanti sarà data precedenza ai cittadini di Piano di Sorrento.

Tutta l’offerta dettagliata nelle immagini di seguito