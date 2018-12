Costiera amalfitana grande assente nella classifica della rivista “Travel + Leisure” sui 50 posti più belli da visitare nel 2019

La rivista americana “Travel + Leisure” ha stilato come ogni anno la classifica dei 50 posti più belli al mondo da visitare nel 2019. Grande assente la costiera amalfitana, che pure era presente negli anni precedenti. Nonostante la sua inconfutabile bellezza la costiera non è riuscita a guadagnarsi un posto tra i 50 disponibili, con grande delusione dei suoi abitanti e dei tanti che lavorano nell’ambito del turismo. Quest’anno sono solo due le mete italiane presenti in classifica, stiamo parlando di Matera e dell’isola di Ischia, che porta comunque in alto il nome della Campania. Gli autori della classifica spiegano che è stato comunque molto difficile restringere il campo a 50 località in tutto il mondo e che la scelta è stata fatta analizzando comunicati stampa e statistiche, recensioni, i post su Instagram ed i commenti di chi è stato in vacanza nelle mete prescelte oltre ad avvalersi del parere di esperti di viaggio, scrittori e professionisti dell’ospitalità. In ogni caso la non presenza della costiera amalfitana nulla toglie alla sua bellezza che viene, comunque, premiata ogni anno da un gran numero di turisti che decidono di trascorrere le loro vacanze nella nostra splendida terra. E che dire? Sarà per il prossimo anno…