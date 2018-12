Capodanno Rai1: Due musicisti della Costiera Amalfitana sul palco di Matera

Come ogni anno, su Rai1, sarà messa in onda la trasmissione “L’anno che verrà”, la sera del 31 dicembre, che accompagnerà gli spettatori fino all’inizio del 2019.

Direttamente da Piazza Vittorio Veneto a Matera – capitale europea 2019 della cultura – Amadeus brinderà insieme al comico Sergio Friscia, alla ballerina Samanta Togni, ai numerosi ospiti, al pubblico presente e a quello a casa. Ma andiamo a scoprire tutto il programma della festa di Capodanno di Rai1.

Alle 21 in punto si partirà con i festeggiamenti, tra musica, comicità, danza, spettacolo. Ricca la lista degli ospiti che calcheranno il palco di piazza Vittorio Veneto per festeggiare in modo speciale l’arrivo del 2019. Ci saranno Massimo Ranieri, Red Canzian, Michele Zarrillo, Gianni Togni, Fausto Leali, Malika Ayane, Il Volo, Ivana Spagna, Alan Sorrenti, Donatella, i Formerly of Chic (che riproporranno i balli della disco-dance anni ’70). Ci saranno gli ex concorrenti di ‘Ora o mai più'(Massimo Di Cataldo, Lisa e I Jalisse). Si volerà negli anni ’80 e ’90 grazie ad Ice Mc, per poi proseguore con L’Orchestraccia, Edoardo Vianello, i Los Locos e, per i telespettatori più giovani, ci saranno le protagoniste di Maggie & Bianca – Fashion Friends che porteranno sul palco le loro canzoni più famose. A rendere il tutto più armonico, poi, ci sarà la grande orchestra del maestro Stefano Palatresi, composta da 30 elementi. Tra questi due musicisti della Costiera Amalfitana: il pianista Lorenzo Apicella di Scala e della vocalist Francesca Fusco di Amalfi. Per il maestro Apicella si tratta di una riconferma, mentre per la bella Francesca (i due artisti sono uniti anche nella vita) sarà l’esordio.