Salve mi chiamo Raffaele , vi scrivo perché quest’anno vorrei fare un regalo speciale a mia nonna, uno di quei regali che non si possono comprare ne tantomeno incartare. E perciò oggi vi parlerò di una nonna eccezionale, che trasforma la sua gioia per il Natale in pura magia ……

La storia inizia con un bambino la cui infanzia e stata segnata dal dolore per un padre la cui malattia a strappato con ferocia tutta la gioia che era presente nel propio cuore ,all lontanando al contempo stesso la mamma …. che per le innumerevoli spese mediche doveva avere la forza di sostenere più lavori, che non le permettevano di festeggiare il Natale con il propio figlio … sembra drammatica questa storia ,vero ? Ma non è propio così !!!!perché il bambino aveva la sua Babbo nonna che con i suoi risparmi di un anno intero ottenuti con i lavori più umili ovvero stirare, lavare e accudire persone anziane riusciva con la sua magia a riportare tutta la gioia nel cuore di quel bambino cancellando tutti quei 11 brutti mesi …. adesso tu lettore penserai ….facendo dei semplici regali ?Bhe !!!se stavi pensando questo, mi dispiace ma ti stai sbagliando…. al bambino veniva insegnato che i regali più grandi non erano racchiusi in carta da regalo decorato con un bel fiocchi Rosso, ma bensì nella capacità di realizzare una chiave in grado di aprire il cuore e l’anima delle persone facendole vivere il Natale con un sorriso unico ,indipendentemente dall’età ! La chiave che possedeva questa babbo nonna era racchiusa nella sua creatività che unita al suo amore incondizionato per il prossimo davano vita a degli addobbi natalizi che non venivano custoditi gelosamente all’interno della propria abitazione bensì esposti al publico nel propio condominio facendo sì che la sua gioia potesse essere toccata con mano da tutti i passanti.

Anche quest’anno la magia si è ripetuta,creando uno scenario di Natale eccezionale dove io personalmente sono rimasto senza parole… bhe la foto in allegato vale più di mille parole. Lascerò a voi giudicare. Vorrei concludere dicendo che sono consapevole che magari questa storia non sarà mai pubblicata… ma sono felice !!! Perché almeno ho provato a rendere omaggio alla mia babbo nonna di 68 anni che ogni anno vuole ricordare a tutti noi che la magia nei nostri cuore non dovrà mai morire indipendentemente dalle rughe che modellano i nostri visi.

Ciao Raffaele Buon Natale da tutti i lettori di Positanonews da Amalfi, Positano, Ravello, Sorrento, Vico Equense, Capri, penisola sorrentina, Costiera amalfitana, provincia di Salerno e Napoli e mezza Campania, ma anche parte dell’ Italia che ci legge, grazie per la lettera che come vedi abbiamo pubblicato con grande piacere e gioia ..:)