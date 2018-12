Angelo Gregucci nuovo allenatore della Salernitana. Ci sono stati contatti concreti negli ultimissimi minuti con l’attuale collaboratore di Mancini in Nazionale che ha allenato il club campano nel 2004-2005 e nel 2014. Gregucci avanza in una lista che comprende altri nomi, per esempio Calori, ma con la necessità di trovare presto una soluzione.

Nazionalità Italia Italia

Altezza 187 cm

Peso 74 kg

Ruolo Allenatore (ex difensore)

Squadra Italia Italia (Assistente)

Ritirato 1998 – giocatore

1976-1981 Taranto Taranto

1981-1982 Taranto Taranto 3 (0)

1982-1986 Alessandria Alessandria 114 (8)

1986-1993 Lazio Lazio 187 (12)

1993-1994 Torino Torino 24 (1)

1994-1998 Reggiana Reggiana 64 (2)

1990-1991 Italia Italia 2 (0)

1998-1999 Reggiana Reggiana Vice

1999 Reggiana Reggiana

2000 Viterbese Viterbese

2001 Fiorentina Fiorentina Coll.Tecnico

2001-2002 Fiorentina Fiorentina Vice

2002 Fiorentina Fiorentina Interim

2002-2003 Legnano Legnano

2003-2004 Venezia Venezia

2004-2005 Salernitana Salernitana

2005 Lecce Lecce

2006-2009 Vicenza Vicenza

2009 Atalanta Atalanta

2010-2011 Sassuolo Sassuolo

2012 Reggina Reggina

2012-2013 Manchester City Manchester City Coll.Tecnico

2014 Salernitana Salernitana

2014 Casertana Casertana

2014-2015 Leyton Orient Leyton Orient Coll.Tecnico

2015-2016 Alessandria Alessandria

2016 Inter Inter Vice

2017-2018 Zenit S. Pietroburgo Zenit S. Pietroburgo Assistente

2018- Italia Italia Assistente

Angelo Adamo Gregucci (San Giorgio Ionico, 10 giugno 1964) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, assistente di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale di calcio dell’Italia.